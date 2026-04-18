టమాటాలతో కరకరలాడే "వడియాలు" - సంవత్సరం పాటు నిల్వ!

- పప్పు, సాంబార్​, గ్రేవీలతోపాటు స్నాక్స్​గా కూడా పర్ఫెక్ట్​! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 1:40 PM IST

Tomato Vadiyalu Recipe: సమ్మర్​లో మెజార్టీ అమ్మలు వడియాలు, అప్పడాలు పెడుతుంటారు. తీరొక్క రీతిలో పెట్టి సంవత్సరం పాటు నిల్వ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, చాలా మంది బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వతోనే వీటిని చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? టమాటాలతో కూడా ఎంచక్కా వడియాలు చేసుకోవచ్చు. కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు సంవత్సరంపాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా టమాటా వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పండిన టమాటాలు - అర కేజీ
  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :

  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి టమాటా ముక్కలు తీసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు సగ్గుబియ్యాన్నికి ఆరు కప్పుల నీళ్లు సరిపోతాయి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో​ పెట్టి గ్రైండ్​ చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం పొడి వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం టమాటా ప్యూరీ, కారం, ఉప్పు వేసుకుని సుమారు 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. అంటే టమాట, సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరపడేంతవరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసినాక జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. వైట్​ కాటన్​ క్లాత్​ తీసుకుని తడిపి నీళ్లు లేకుండా శుభ్రంగా పిండుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మేడ మీద లేదా బాల్కనీలో చాప లేదా పట్టా వేసి దాని మీద తడిపిన కాటన్​ క్లాత్​ వేసుకోవాలి.
  • టమాటా మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి చిన్న గరిటెతో క్లాత్​ మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా స్ప్రెడ్​ చేయకూడదు. అప్పడాల సైజ్​లో పరుచుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన మిశ్రమాన్ని మొత్తం వడియాలుగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పెట్టుకున్న వడియాలను సుమారు రెండు రోజులపాటు రోజంతా ఎండలో ఉంచాలి. ఒకవేళ ఎండ బాగా ఉంటే ఒక్కరోజు ఎండినా సరిపోతాయి.
  • ఇవి బాగా ఎండిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్ని వడియాలను క్లాత్​ నుంచి తీసిన తర్వాత మరో రోజు ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఇవి పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. కావాలనుకున్నప్పుడు నూనెలో వేసి వేయించుకుంటే సరి.
చిట్కాలు:

  • సగ్గుబియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • వడియాలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఎండలో బాగా ఆరాలి. ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. వడియాలు సరిగ్గా ఆరకపోతే నిల్వ చేసినప్పుడు బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • కాటన్​ క్లాత్​ లేకపోతే ప్లాస్టిక్​ కవర్​ మీద లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి పిండి ఉంచి ఎండ బెట్టుకోవచ్చు.
  • మీరు ఉండే ప్లేస్​లో ఎండ ఉంటే చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యాన్​ గాలికి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

