హోటల్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీ "టమాటా ఉప్మా" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : January 18, 2026 at 1:31 PM IST
Tomato Upma Recipe in Telugu : మనందరికీ త్వరగా అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "ఉప్మా". ఇది తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారవుతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఉప్మా అంటే అస్సలు నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "టమాటా ఉప్మా" చేసి పెట్టండి.
హోటల్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే 'టమాటా ఉప్మా'ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - తగినంత
- జీడిపప్పులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
- టమాటాలు - ఆరు
- పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చి బఠాణీ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు(ఆప్షనల్)
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఉప్మా తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు దోరగా వేగిన తర్వాత అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- జీడిపప్పులు చక్కగా వేగి కలర్ మారాక బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని మరో మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసి లైట్గా ఫ్రై చేయాలి.
- అవి కొంచెం వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కాస్త కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ వేగాక పచ్చి బఠాణీ, సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాలు టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- టమాటాలు మగ్గి సాఫ్ట్గా అయ్యాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇదే టైమ్లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివర్లో కాస్త నెయ్యి వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా లాస్ట్లో నెయ్యి వేసుకోవడం ద్వారా ఉప్మా అనేది హోటల్లో తిన్నట్లు భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
- అలా కలిపిన తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో భలే రుచిగా ఉండే "టమాటా ఉప్మా" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఉప్మా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
