హోటల్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీ "టమాటా ఉప్మా" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'ఉప్మా' రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ కావాలంటారు!

Tomato Upma Recipe
Tomato Upma Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Tomato Upma Recipe in Telugu : మనందరికీ త్వరగా అయిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "ఉప్మా". ఇది తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారవుతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఉప్మా అంటే అస్సలు నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "టమాటా ఉప్మా" చేసి పెట్టండి.

హోటల్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే 'టమాటా ఉప్మా'ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Upma Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - తగినంత
  • జీడిపప్పులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • టమాటాలు - ఆరు
  • పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చి బఠాణీ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు(ఆప్షనల్)
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు

Tomato Upma Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఉప్మా తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి పల్లీలను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు దోరగా వేగిన తర్వాత అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • జీడిపప్పులు చక్కగా వేగి కలర్ మారాక బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని మరో మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Tomato Upma Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసి లైట్​గా ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి కొంచెం వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కాస్త కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Tomato Upma Recipe (Getty Images)
  • అవన్నీ వేగాక పచ్చి బఠాణీ, సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాలు టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • టమాటాలు మగ్గి సాఫ్ట్​గా అయ్యాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇదే టైమ్​లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Tomato Upma Recipe (Getty Images)
  • ఇక చివర్లో కాస్త నెయ్యి వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా లాస్ట్​లో నెయ్యి వేసుకోవడం ద్వారా ఉప్మా అనేది హోటల్​లో తిన్నట్లు భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
  • అలా కలిపిన తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో భలే రుచిగా ఉండే "టమాటా ఉప్మా" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఉప్మా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Tomato Upma Recipe (Getty Images)

