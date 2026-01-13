నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా శనగపప్పు కర్రీ" - ఆ పూట తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు!

ETV Bharat / offbeat

Chana Dal Tomato Curry : సాధారణంగా చాలా మంది ఇంట్లో టమోటాలు ఉంటే ఆనియన్స్​తో కలిపి కర్రీ చేస్తుంటారు. లేదంటే చారు, టమోటా చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీటితో ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన వంటకం ఉంది. అదే నోరూరించే కమ్మని టమోటా శనగపప్పు కర్రీ. చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ మంచి రుచికరంగా దీనిని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కొబ్బరి, పల్లీలతో తయారు చేసే మసాలా పొడిని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఈ రెసిపీ టేస్ట్ నెక్ట్​ లెవల్లో ఉంటుంది. ఇది అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకీ సైడ్​ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది.

Chana Dal Tomato Curry
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • ఎండుకొబ్బరి - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • టమోటాలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
Chana Dal Tomato Curry
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు శనగపప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, పావు కిలో టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తరిగి ఉంచిన టమోటాలను మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇంకోవైపు ఎండుకొబ్బరిని స్టవ్​పై ఉంచి కాల్చి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
Chana Dal Tomato Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేయాలి. ఇందులోనే ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Chana Dal Tomato Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం, పసుపు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. టమోటాలు మగ్గుతున్నప్పుడు అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీకొబ్బరి పేస్ట్ వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం నానబెట్టిన శనగపప్పును వాటర్​తో సహా వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
Chana Dal Tomato Curry
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే శనగపప్పు టమోటా కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

