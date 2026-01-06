అన్నం, కర్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు - ఇలా చేస్తే లంచ్ బాక్స్ కళకళ!
సూపర్ టేస్టీ "టమోటా పులావ్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 11:49 AM IST
TOMATO PULAV Recipe in telugu : లంచ్ బాక్స్ ఎప్పుడు తెల్లన్నం, కర్రీలే పెడితే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే వారంలో రెండు సార్లు కలర్ ఫుల్ రైస్ పెడితే మిగల్చకుండా తింటారు. ఓ సారి పాలక్ రైస్, మరో సారి టమోటా రైస్ చేసి పెడితే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు రైస్, కర్రీ వేర్వేరుగా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. టైం సేవ్ అవుతుంది. టేస్టీగా తినే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. బిర్యానీకి బదులు బాస్మతి రైస్తో ఇలా ట్రై చేయండి.
ఘుమఘుమలాడే ఇన్స్టెంట్ "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - చూస్తేనే టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి రైస్ - అర కేజీ
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు -3
- దాల్చి చెక్క - 2 ఇంచులు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- అనాస పువ్వు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీడిపప్పు - 10
- ఉల్లిపాయలు - 1
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతి రైస్ తీసుకోవాలి. రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని అరగంట నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు మరో గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని పావు కేజీ టమోటాలు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని మరిగించుకోవాలి. 5నిమిషాలు మరిగిస్తే టమోటా పైన తొక్క తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇపుడు తొక్క తీసేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి ప్యూరీ రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, నెయ్యి వేసుకోవాలి. మీరు పూర్తిగా నెయ్యి లేదా నూనెతో చేసుకోవచ్చు. కానీ, రెండూ వాడడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, చెక్క, బిర్యానీ ఆకు, అనాస పువ్వు, బగారా ఆకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు జీడిపప్పు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
- ఇపుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి దోరగా వేయించాలి. ఉడికించని మరో టమోటాను సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ముక్కలు మగ్గించుకున్న తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ప్యూరీ కూడా వేసుకుని మగ్గించాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి నూనె వేరయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- నూనె తేలిన తర్వాత తీసుకున్న బియ్యం క్వాటిటీకి డబల్ నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇపుడు ఉప్పు, కారం టేస్ట్ చూసుకుని కలుపుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో నానబెట్టిన బియ్యం నీళ్లు వడబోసుకుని వేసుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి లో టు మీడియం ప్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- రైస్ ఉడికిన తర్వాత మూత తీసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని మరో సారి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో వదిలేయాలి. అడుగు మాడకుండా నీళ్లు ఎగిరిపోయే వరకు పొయ్యిమీదనే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత దించుకుంటే ఎంతో కమ్మటి టమోటా రైస్ మీ ముందుంటుంది. ఇలాంటి రెసిపీ ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతుల్లో ట్రై చేసి చూడండి.
నోరూరించే "వంకాయ, బంగాళాదుంప ఫ్రై" - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!
జొన్నపిండితో "ఇడ్లీలు" - సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు!