సింపుల్ గా చేసుకునే "టమోటా రైస్" - లంచ్​లోకి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

వారంలో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి లంచ్ చేసి పెట్టండి - కమ్మగా కడుపునిండా తింటారు!

tomato_rice_recipe (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Tomato Rice Recipe : పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ తినకుండా మిగిల్చి తెస్తున్నట్లయితే ఓ సారి ఇలాంటి టమోటా రైస్ చేసి పెట్టండి! పూర్తిగా ఖాళీ చేసి తీసుకువస్తారు. అవును! ఎంతో టేస్టీగా పుల్లగా, పులిహోర మాదిరిగా, బిర్యానీ ఫ్లేవర్​ ​తో కమ్మగా ఉంటుంది టమోటా రైస్. పిల్లలే కాదు ఆఫీసుకు వెళ్లే ఉద్యోగులు కూడా ఇలాంటి రెసిపీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ వైట్​ లైస్, కర్రీలు, పెరుగు కాకుండా వారంలో ఓ సారైనా ఇలాంటి రైస్ చేసి పెట్టండి.

tomato_rice_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రైస్ - 1 గ్లాసు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - పావు కేజీ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
tomato_rice_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 1 గ్లాసు రైస్ శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్​లో వేసుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కుక్కర్​ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! ఇపుడు 4 టమోటాలు ముక్కలు కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకుని కొత్తిమీర కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ ప్యూరీ కాకుండా కాస్త గుజ్జుగా గ్రైండ్ చేస్తే చాలు!
tomato_rice_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి, నూనె, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి. 2 ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమోటా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
tomato_rice_recipe (Getty images)
  • దగ్గర పడిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. నూనెలో కాస్త వేయించిన ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. మరో రెండు, మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేశాక ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ వేసి కలుపుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని కాసేపు మగ్గించాక గరం మసాలా, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఈ రెసిపీ వేడి వేడిగా తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
tomato_rice_recipe (Getty images)

