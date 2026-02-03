సింపుల్ గా చేసుకునే "టమోటా రైస్" - లంచ్లోకి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
వారంలో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి లంచ్ చేసి పెట్టండి - కమ్మగా కడుపునిండా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 12:00 PM IST
Tomato Rice Recipe : పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ తినకుండా మిగిల్చి తెస్తున్నట్లయితే ఓ సారి ఇలాంటి టమోటా రైస్ చేసి పెట్టండి! పూర్తిగా ఖాళీ చేసి తీసుకువస్తారు. అవును! ఎంతో టేస్టీగా పుల్లగా, పులిహోర మాదిరిగా, బిర్యానీ ఫ్లేవర్ తో కమ్మగా ఉంటుంది టమోటా రైస్. పిల్లలే కాదు ఆఫీసుకు వెళ్లే ఉద్యోగులు కూడా ఇలాంటి రెసిపీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ వైట్ లైస్, కర్రీలు, పెరుగు కాకుండా వారంలో ఓ సారైనా ఇలాంటి రైస్ చేసి పెట్టండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రైస్ - 1 గ్లాసు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 1 గ్లాసు రైస్ శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్లో వేసుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! ఇపుడు 4 టమోటాలు ముక్కలు కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకుని కొత్తిమీర కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ ప్యూరీ కాకుండా కాస్త గుజ్జుగా గ్రైండ్ చేస్తే చాలు!
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి, నూనె, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి. 2 ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమోటా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- దగ్గర పడిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. నూనెలో కాస్త వేయించిన ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. మరో రెండు, మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేశాక ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ వేసి కలుపుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కాసేపు మగ్గించాక గరం మసాలా, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఈ రెసిపీ వేడి వేడిగా తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
