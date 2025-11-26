రెండు నిమిషాల్లో కమ్మని "టమాటా రైస్" - ఈ గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటే సరి!
- ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు - సింపుల్గా తయారు చేసుకోండిలా!
Published : November 26, 2025 at 1:42 PM IST
Tomato Rice Pre Mix Recipe: డైలీ రొటీన్గా వైట్ రైస్, కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టేవారు కాస్త వెరైటీగా, నోటికి రుచిగా ఉండేలా ఫ్లేవర్డ్ రైస్లు చేస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా, ఇష్టంగా చేసుకునే వాటిలో టమాటా రైస్ ఒకటి. టేస్ట్ బాగుండటంతోపాటు తొందరగా అయిపోతుందని చాలా మంది తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇంకాస్త తొందరగా చేసుకునేలా టమాటా రైస్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందుకు ఈ ప్రీమిక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. టేస్ట్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో అన్నం, ఈ ప్రీమిక్స్ ఉందంటే కేవలం రెండు నిమిషాల్లో రైస్ ప్లేట్లో ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా టమాటా ప్రీమిక్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? దానితో రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 8
- ఎండుమిర్చి - 10
- నూనె - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- అనాస పువ్వు - 1
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమాటా - 1
తయారీ విధానం:
- టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి పక్కన పెట్టాలి. ఎండుమిర్చి తొడిమలు కూడా తీసేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికి, వాటిపై ఉండే తోలు ఊడుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, బిర్యానీ ఆకు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, అనాస పువ్వు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఈ దినుసులు మంచిగా వేగిన తర్వాత అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి పచ్చి వాసన పోయి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కూడా లైట్గా రంగు మారిన తర్వాత పసుపు, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో -ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పుదీనా తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమాటా ప్యూరీ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి కావడానికి సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
- ఈ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి, దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. టమాటా ప్రీమిక్స్ రెడీ.
- ఈ ప్రీమిక్స్తో రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించిన అన్నం తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఈ ప్రీమిక్స్ను యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి.
- రుచికరమైన టమాటా రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ఈ ప్రీమిక్స్ మీ దగ్గర ఉంటే అన్నం మిగిలినా సరే అప్పటికప్పుడు కలిపి తినవచ్చు.
