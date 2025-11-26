ETV Bharat / offbeat

రెండు నిమిషాల్లో కమ్మని "టమాటా రైస్" - ఈ గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటే సరి!

- ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ ఎంజాయ్ చేస్తారు - సింపుల్​గా తయారు చేసుకోండిలా!

Published : November 26, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Tomato Rice Pre Mix Recipe: డైలీ రొటీన్​గా వైట్​ రైస్​, కర్రీలు తిని బోర్​ కొట్టేవారు కాస్త వెరైటీగా, నోటికి రుచిగా ఉండేలా ఫ్లేవర్డ్​ రైస్​లు చేస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్​ ఎక్కువగా, ఇష్టంగా చేసుకునే వాటిలో టమాటా రైస్​ ఒకటి. టేస్ట్​ బాగుండటంతోపాటు తొందరగా అయిపోతుందని చాలా మంది తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇంకాస్త తొందరగా చేసుకునేలా టమాటా రైస్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందుకు ఈ ప్రీమిక్స్​ ఉంటే సరిపోతుంది. టేస్ట్​ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో అన్నం, ఈ ప్రీమిక్స్​ ఉందంటే కేవలం రెండు నిమిషాల్లో రైస్​ ప్లేట్​లో ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా టమాటా ప్రీమిక్స్​ ఎలా చేసుకోవాలి? దానితో రైస్​ ఎలా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • నూనె - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • అనాస పువ్వు - 1
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • టమాటా - 1

తయారీ విధానం:

  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి పక్కన పెట్టాలి. ఎండుమిర్చి తొడిమలు కూడా తీసేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టి లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికి, వాటిపై ఉండే తోలు ఊడుతున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, బిర్యానీ ఆకు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, అనాస పువ్వు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • ఈ దినుసులు మంచిగా వేగిన తర్వాత అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి పచ్చి వాసన పోయి గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ కూడా లైట్​గా రంగు మారిన తర్వాత పసుపు, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో -ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పుదీనా తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా ప్యూరీ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఈ ప్రాసెస్​ పూర్తి కావడానికి సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
  • ఈ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి, దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. టమాటా ప్రీమిక్స్​ రెడీ.
  • ప్రీమిక్స్​తో రైస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉడికించిన అన్నం తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఈ ప్రీమిక్స్​ను యాడ్​ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి.
  • రుచికరమైన టమాటా రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ఈ ప్రీమిక్స్​ మీ దగ్గర ఉంటే అన్నం మిగిలినా సరే అప్పటికప్పుడు కలిపి తినవచ్చు. ​ ​

