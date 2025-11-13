తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే "టమాటా చారు" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ డిష్గా మారడం పక్కా!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'టమాటా రసం' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 13, 2025 at 4:05 PM IST
Tomato Charu Recipe in Telangana Style : మనలో చాలా మంది రొటీన్ కూరలు తిని బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు రసం రెసిపీలను చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో "టమాటా చారు" ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఓసారి ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా తెలంగాణ స్టైల్లో "టమాటా చారును" ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ భలే గొప్పగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతిని ఫాలో అవుతారు. పిల్లలు కూడా ఈ చారుతో రోజూ తినే దాని కంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ టమాటా చారును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు - ఆరు
- చింతపండు - రెండు చిన్న నిమ్మకాయలంత
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - నాలుగు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- వెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చారు తయారీ కోసం ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో టమాటాలను రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, చింతపండును శుభ్రంగా కడిగి వేసి, రెండు గ్లాసుల నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని సన్నని మంటపై దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికిన టమాటా మిశ్రమాన్ని కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి అందులోని వాటర్ను మరో గిన్నెలోకి స్టెయినర్(జాలిగరిటె)తో వడకట్టి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టెయినర్లో మిగిలిన టమాటా చింతపండు మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును వడకట్టుకున్న వాటర్లోకి స్టెయినర్లో వేసి ఫిల్టర్ చేసి తీసుకోవాలి. చివరగా స్టెయినర్లో మిగిలిపోయిన టమాటా పొట్టు, గింజలను బయటపడేయాలి. ఆవిధంగా టమాటా ప్యూరీని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద టమాటా చారు కోసం కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకులు, మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, నిలువుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై మీరు తినే పులుపును బట్టి, చారుకు కన్సిస్టెన్సీకి కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంచిగా కలిపిన తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకుని కలిపి ఐదారు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చారు కాస్త చిక్కగా అవ్వడానికి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని నాలుగు టీస్పూన్ల వరకు వేసుకుని కలిపి మరో మూడు నిమిషాలు మరిగించాలి.
- మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించాక చివరగా ధనియాలపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడే "టమాటా చారు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
