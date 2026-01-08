ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం" - ఈ పొడితో ఒక్కసారి చేసుకుంటే టేస్ట్​ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

కమ్మని "టమాటా రసం" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Tomato Rasam Recipe
Tomato Rasam Recipe (ETV Bharat)
Tomato Rasam Recipe: కూరలు, పచ్చళ్లు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో ఓ ముద్ద తింటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే చాలా మంది రెగ్యులర్​గా రసం రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్​ టమాటా రసం తయారు చేస్తుంటారు. అయితే టమాటా రసాన్ని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో అది కూడా ఈ పొడి వేసి చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని రుచిలో అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ రసాన్ని కేవలం అన్నంలోకి పోసుకుని తినడమే కాకుండా నేరుగా తాగేస్తారు కూడా. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • కందిపప్పు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాలు - పావు టేబుల్​స్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
Tomato Rasam Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - తగినంత
  • టమాటాలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Tomato Rasam Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఓసారి కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి కందిపప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Rasam Recipe
ధనియాలు - జీలకర్ర - కందిపప్పు - మిరియాలు (Getty Images)
  • అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానిన తర్వాత గట్టిగా పిండి రసం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ చింతపండు గుజ్జులోకి పులుపుకు తగినట్లుగా వాటర్​ పోసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ వాటర్​లోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కట్​ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Tomato Rasam Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు - కరివేపాకు (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే పాన్​లో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి తాలింపు గింజలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక తొడిమలు తీసేసిన ఎండుమిర్చి వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి. ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Rasam Recipe
ఎండు మిరపకాయలు (Getty Images)
  • ఈ తాలింపు మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రసంలోకి వేసుకోవాలి. అనంతరం ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి ఎండుమిర్చి, టమాటా ముక్కలను ప్రెస్​ చేస్తూ చేతితో కలపాలి.
  • ఇలా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక ఈ రసం గిన్నెను స్టవ్​ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • రసం మరుగుతున్నప్పుడు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Rasam Recipe
టమాటా రసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రసం మరింత టేస్టీగా కావాలనుకుంటే కందిపప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలను లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి పొడి చేసుకుని కలుపుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఇందులో ఎండు కారం సెపరేట్​గా ఏమీ వేయం. కాబట్టి ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • టమాటాలను ఇలా ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే రసం రుచికరంగా ఉంటుంది.

