ఘుమఘుమలాడే "టమోటా పులావ్" - కిర్రాక్ రుచితో లంచ్ బాక్స్ల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
రెగ్యులర్ పులావ్ను మించిన టేస్ట్ - రైతాతో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 6:11 AM IST
Tomato Pulao Recipe in Telugu : సాధారణంగా ఏ కర్రీ చేయాలన్నా ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే! ఈ రెండూ లేకపోతే రెసిపీకి అంత టేస్ట్ రాదు. అందుకే టమోటాలతో కూరలు, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా టమోటా పులావ్ ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఉదయాన్నే దీనిని తయారు చేసి పిల్లలు, పెద్దలకు లంచ్ బాక్స్గా కూడా పెట్టేయచ్చు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 4 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 6
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెం
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టి అన్నాన్ని కాస్త పొడిపొడిగా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో సగం టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా కలిసిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగిన తర్వాత మిగిలిన టమోటా ముక్కలు వేసి మగ్గించాలి. టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పొడిపొడిగా ఉడికించిన అన్నం వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీ టమోటా పులావ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే టమోటాలు, బియ్యంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
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