టమాటాలతో అద్భుతమైన "పొంగలి" - కుక్కర్​లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

-ఈ స్టైల్​లో పొంగలి ప్రిపేర్ చేసుకోండి - ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఒక ప్లేట్ ఎక్స్​ట్రా తింటారు!

Tomato Pongal Recipe
Tomato Pongal Recipe
Published : March 19, 2026 at 6:56 PM IST

Tomato Pongal Recipe: బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ, వడ వంటి వాటిని రెగ్యులర్​గా చేసుకుని తింటుంటారు. అవి కాదంటే అప్పుడప్పుడు కట్టె పొంగలి ట్రై చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా పొంగలి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి చేసుకోండి. టేస్ట్​కు ఫ్యాన్​ అయిపోతారు. జీడిపప్పు, నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతుంది. కుక్కర్​లో చాలా ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. దీనిని కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా నైట్​ డిన్నర్​కి కూడా వేడివేడిగా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా టమాటా పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato Pongal Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 4
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • బియ్యం - అర కప్పు
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • జీడిపప్పులు - గుప్పెడు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Tomato Pongal Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడా ఆ ముక్కలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో ప్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి. పెసరపప్పు లైట్​గా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • వేయించిన పెసరపప్పులోకి బియ్యం వేసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరగాలి.
Tomato Pongal Recipe (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి పోసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • టమాటాలో పచ్చి వాసన పోయి దగ్గర పడి నెయ్యి పైకి తేలినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
Tomato Pongal Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కడిగి నానబెట్టిన బియ్యం పప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ మీద పాన్​ పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. అందులోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
Tomato Pongal Recipe (Getty Images)
  • ఇవి సగం మేర వేగినాక అల్లం తరుగు, దంచిన మిరియాలు జీలకర్ర మిశ్రమం, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసుకోవాలి.
  • ఈ తాలింపును ఉడికించిన అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే టమాటా పొంగలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Pongal Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • టమాటా ప్యూరీ కోసం బాగా పండిన టమాటాలు అయితే గుజ్జు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు పొంగలి మంచి కలర్​లో ఉంటుంది.
  • పెసరపప్పును వేయించి పొంగలి చేసుకోవడం వల్ల రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • పెసరపప్పు, బియ్యాన్ని సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. ఈ రెండూ కలిపి కప్పు అయితే నాలుగింతలు నీళ్లు తీసుకోవాలి. అదే మీరు బియ్యం, పప్పు కలిపి రెండు కప్పులు తీసుకుంటే నీటిని 8 కప్పులు తీసుకోవడంతో పాటు మిగిలిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.

