టమాటాలతో అద్భుతమైన "పొంగలి" - కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
-ఈ స్టైల్లో పొంగలి ప్రిపేర్ చేసుకోండి - ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఒక ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా తింటారు!
Published : March 19, 2026 at 6:56 PM IST
Tomato Pongal Recipe: బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ, వడ వంటి వాటిని రెగ్యులర్గా చేసుకుని తింటుంటారు. అవి కాదంటే అప్పుడప్పుడు కట్టె పొంగలి ట్రై చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా పొంగలి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి చేసుకోండి. టేస్ట్కు ఫ్యాన్ అయిపోతారు. జీడిపప్పు, నెయ్యి ఫ్లేవర్తో అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతుంది. కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. దీనిని కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా నైట్ డిన్నర్కి కూడా వేడివేడిగా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా టమాటా పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 4
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- బియ్యం - అర కప్పు
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీడిపప్పులు - గుప్పెడు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడా ఆ ముక్కలను మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో ప్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. పెసరపప్పు లైట్గా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- వేయించిన పెసరపప్పులోకి బియ్యం వేసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి పోసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో గ్రైండ్ చేసిన టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- టమాటాలో పచ్చి వాసన పోయి దగ్గర పడి నెయ్యి పైకి తేలినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత కడిగి నానబెట్టిన బియ్యం పప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. అందులోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి సగం మేర వేగినాక అల్లం తరుగు, దంచిన మిరియాలు జీలకర్ర మిశ్రమం, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసుకోవాలి.
- ఈ తాలింపును ఉడికించిన అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టమాటా పొంగలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- టమాటా ప్యూరీ కోసం బాగా పండిన టమాటాలు అయితే గుజ్జు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు పొంగలి మంచి కలర్లో ఉంటుంది.
- పెసరపప్పును వేయించి పొంగలి చేసుకోవడం వల్ల రుచికరంగా ఉంటుంది.
- పెసరపప్పు, బియ్యాన్ని సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. ఈ రెండూ కలిపి కప్పు అయితే నాలుగింతలు నీళ్లు తీసుకోవాలి. అదే మీరు బియ్యం, పప్పు కలిపి రెండు కప్పులు తీసుకుంటే నీటిని 8 కప్పులు తీసుకోవడంతో పాటు మిగిలిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.
