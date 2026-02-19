టమోటాలు ఎండబెట్టకుండానే - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే నిల్వ పచ్చడి!
అరకేజీ టమోటా పచ్చడిలోకి పక్కా కొలతలివే - 3నెలలు టేస్టీగా తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 10:37 AM IST
Tomato Chutney : కర్రీలు ఏమీ లేనపుడు ఊరగాయ పచ్చళ్లతో కమ్మగా కడుపునిండా తినేయొచ్చు. ఆ జాబితాలో ముఖ్యంగా గోంగూర పచ్చడి, టమోటా పచ్చడి, ఆవకాయ పచ్చడి ఉంటాయి. అయితే, టమోటా పచ్చడి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా పెట్టేయొచ్చు. ఎవరి సహకారం అవసరం లేకుండానే కర్రీ చేసినంత ఈజీగా చట్నీ చేసి పెట్టొచ్చు. ఇలా చేసే చట్నీ 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలైనా తినేయొచ్చు కానీ, అర కేజీ పచ్చడి 10రోజుల్లోనే తినేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు, పక్కా కొలతల్లో సింపుల్గా ట్రై చేసి చూడండి.
ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి "ఘీ కారం పొడి" - కమ్మగా, కారంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పండు టమోటాలు - అరకేజీ
- చింతపండు - 60 గ్రాములు
- కారం - 50 గ్రాములు
- ఉప్పు - 50 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి - 50 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతులు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 200 గ్రాములు
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి - 12
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టీ స్పూన్ల మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అరకేజీ పండు టమోటాలను శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓ ప్లేట్ తీసుకుని టమోటాలను మధ్య తొడిమ భాగం తీసేసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 60 గ్రాముల తాజా చింతపండును గింజలు, చెత్త లేకుండా తీసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలతో పాటు చింతపండును మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. రెండు, మూడు పల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత 50 గ్రాముల కారం, 50 గ్రాముల ఉప్పు, 50 గ్రాముల వెల్లుల్లి, 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో అర కేజీ టమోటాలకు పావు కేజీ వరకు పల్లీ నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు వేయించాలి. ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. టమోటాలు ఎండబెట్టకుండా చేసే పచ్చడి కాబట్టి కాస్త నూనెలో మగ్గించాలి.
- ముందుగా పచ్చడి నూనె మొత్తం పీల్చుకుని 15 నిమిషాల తర్వాత వదిలేస్తుంది. మరో 5 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవాలు, మెంతుల పొడి వేసుకుని బాగా కలిపి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ కట్టేసి పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత ఒక రోజంతా అలాగే ఉంచి మర్నాడు గాజు సీసాలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ చట్నీ దాదాపు 3నెలలకు పైగానే నిల్వ ఉంటుంది.
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా మెంతి సోయా కర్రీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్గా చేసేయొచ్చు!
ఘుమఘుమలాడే "మెంతికూర పచ్చడి" - కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!