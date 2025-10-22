ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "టమోటా పెరుగు పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!
టమోటాలతో ఇలా చట్నీ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:23 PM IST
Tomato Curd Chutney in Telugu : కార్తిక మాసం మొదలైంది. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది ఉల్లివెల్లుల్లి వేయకుండా వంటలను చేసి ఆహారంగా తీసుకుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీ కోసం ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండానే చేసుకునే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే టమోటా పెరుగు పచ్చడి. దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. ఇది అన్నంలోనే కాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి వేడివేడి టమోటా పెరుగు పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా టమోటా, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టి వీటిని మెత్తగా ఉడికించాలి. ఇవి మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు ఈ పదార్థాలను మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఇందులో పావు కప్పు పెరుగు, అర టీ స్పూన్ జీలక్రర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా పచ్చడిని తాలింపులో వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టమోటా పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత దీనిని గిన్నెలో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- వేడివేడి అన్నంలో టమోటా పెరుగు పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ మజానే వేరు! అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే టమోటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
ఈ టైంలో తప్పక తినాల్సిన "కల్యాణ రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!
పసందైన "కొబ్బరి బూరెలు" - బియ్యంతో కలిపి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్!