Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

వారెవ్వా అనిపించే "టమాటా పీచ్" పచ్చడి! - చుక్క ఆయిల్​ లేకుండానే!

- రొటీన్​కు భిన్నంగా అద్దిరిపోయే చట్నీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Peach Fruit Chutney
Peach Fruit Chutney (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Peach Fruit Chutney : ఉదయం టిఫెన్​లోకి చట్నీ అంటే.. పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ ఫేమస్. ఇక అన్నంలోకి పచ్చడి అంటే చాలా మంది టమాటా, గోంగూర వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, పీచ్​ ఫ్రూట్స్​తో ఎప్పుడైనా చట్నీ తయారు చేసుకున్నారా? చాలా మందికి ఈ ఫ్రూట్​ పేరే తెలిసి ఉండదు. కానీ.. టమాటాతో కలిపి తయారు చేసే ఈ పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఆయిల్​ లేకుండానే ప్రిపేర్ చేసే ఈ పచ్చడి చాలా రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటాలు 15
  • పీచ్ పండ్లు 5
  • యాపిల్‌ పండ్లు 5
  • తరిగిన ఉల్లి కప్పున్నర
  • కీరదోస 2
  • కాస్త వైట్‌ వెనిగర్‌
  • ఆవాలు 2 స్పూన్లు (వేయించినవి)
  • ధనియాలు 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు (వేయించినవి)
  • మిరియాలు 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌
  • సోంపు 1 టేబుల్ స్పూన్
  • లవంగాలు 1 స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు 2
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

ఉడికించిన కోడిగుడ్లతో "మసాలా ఫ్రై" - అన్నం, చపాతీ, పరోటాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆవాలు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంట మీద వాటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ధనియాలు కూడా అదే పాన్​లో వేసుకొని, వాటిని కూడా చక్కగా వేయించుకోవాలి. గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని వేర్వేరుగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం లవంగాలను కూడా రోట్లో వేసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఇదేవిధంగా సోంపు, మిరియాలను సైతం వేర్వేరుగా నూరుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు కర్రీ బౌల్ తీసుకొని అందులో టమాటాలు, పీచ్ పండ్లు, యాపిల్‌ ముక్కలు వేసుకోవాలి. పైపొట్టు తీసేయాలని గుర్తు పెట్టుకోండి. కీరదోస ముక్కలను కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు కూడా పైపొట్టు తీసి వేయాలి.
  • కాసేపు తర్వాత ఉల్లి తరుగు వేసుకోవాలి. దాంతోపాటుగా ఆవాల పొడి, సోంపు పొడి కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉప్పు, వైట్‌ వెనిగర్ యాడ్ చేయాలి. బిర్యానీ ఆకులు కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద దాదాపు రెండు గంటలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెల్లగా ఉడికించడం వల్ల పదార్థాలు మాడకుండా ఉంటాయి. ఈ రెసిపీలో ఆయిల్ కూడా ఉండదు కాబట్టి.. సన్నటి సెగమీదనే ఉడికించాలి.
  • చక్కగా ఉడికిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దించేసి, చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసుకున్న జార్‌లోకి తీసుకొని, ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
  • రుచి కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా మంది ఈ పీచ్​ పచ్చడిని టేస్ట్ చేసి ఉండరు. అందుకే ఓ సారి ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

మైదా లేకుండా "పునుగులు" - మరమరాలు, రవ్వ చాలు - నూనె పీల్చవు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

TAGGED:

PEACH FRUIT CHUTNEY
HOW TO MAKE TOMATO CHUTNEY
TOMATO PICKLE MAKING PROCESS
CHUTNEY IN TELUGU
TOMATO PEACH FRUIT CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.