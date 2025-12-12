వారెవ్వా అనిపించే "టమాటా పీచ్" పచ్చడి! - చుక్క ఆయిల్ లేకుండానే!
- రొటీన్కు భిన్నంగా అద్దిరిపోయే చట్నీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
Published : December 12, 2025 at 3:37 PM IST
Peach Fruit Chutney : ఉదయం టిఫెన్లోకి చట్నీ అంటే.. పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ ఫేమస్. ఇక అన్నంలోకి పచ్చడి అంటే చాలా మంది టమాటా, గోంగూర వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, పీచ్ ఫ్రూట్స్తో ఎప్పుడైనా చట్నీ తయారు చేసుకున్నారా? చాలా మందికి ఈ ఫ్రూట్ పేరే తెలిసి ఉండదు. కానీ.. టమాటాతో కలిపి తయారు చేసే ఈ పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఆయిల్ లేకుండానే ప్రిపేర్ చేసే ఈ పచ్చడి చాలా రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు 15
- పీచ్ పండ్లు 5
- యాపిల్ పండ్లు 5
- తరిగిన ఉల్లి కప్పున్నర
- కీరదోస 2
- కాస్త వైట్ వెనిగర్
- ఆవాలు 2 స్పూన్లు (వేయించినవి)
- ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్లు (వేయించినవి)
- మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోంపు 1 టేబుల్ స్పూన్
- లవంగాలు 1 స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు 2
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆవాలు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంట మీద వాటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాలు కూడా అదే పాన్లో వేసుకొని, వాటిని కూడా చక్కగా వేయించుకోవాలి. గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని వేర్వేరుగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం లవంగాలను కూడా రోట్లో వేసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఇదేవిధంగా సోంపు, మిరియాలను సైతం వేర్వేరుగా నూరుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు కర్రీ బౌల్ తీసుకొని అందులో టమాటాలు, పీచ్ పండ్లు, యాపిల్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. పైపొట్టు తీసేయాలని గుర్తు పెట్టుకోండి. కీరదోస ముక్కలను కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు కూడా పైపొట్టు తీసి వేయాలి.
- కాసేపు తర్వాత ఉల్లి తరుగు వేసుకోవాలి. దాంతోపాటుగా ఆవాల పొడి, సోంపు పొడి కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉప్పు, వైట్ వెనిగర్ యాడ్ చేయాలి. బిర్యానీ ఆకులు కూడా వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద దాదాపు రెండు గంటలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెల్లగా ఉడికించడం వల్ల పదార్థాలు మాడకుండా ఉంటాయి. ఈ రెసిపీలో ఆయిల్ కూడా ఉండదు కాబట్టి.. సన్నటి సెగమీదనే ఉడికించాలి.
- చక్కగా ఉడికిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దించేసి, చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసుకున్న జార్లోకి తీసుకొని, ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- రుచి కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా మంది ఈ పీచ్ పచ్చడిని టేస్ట్ చేసి ఉండరు. అందుకే ఓ సారి ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
