తెలంగాణ స్టైల్ "టమాటా పప్పు" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే ఆహాఁ!
- "టమాటా పప్పు" వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటారు!
Published : January 5, 2026 at 3:55 PM IST
Tomato Pappu Recipe in Telangana Style : మనలో చాలా మంది ఫేవరెట్ డిషెస్లో 'పప్పు కర్రీ' ఒకటి. అందులోనూ టమాటా పప్పు అంటే చిన్నా, పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోరకంగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. కానీ, కొంతమంది ఎంత బాగా వండినా మంచి రుచికరంగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి తెలంగాణ స్టైల్లో "టమాటా పప్పును" ట్రై చేయండి.
ఒక స్పెషల్ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ప్రిపేర్ చేసి వేసుకోవడం ద్వారా ఈ పప్పు టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యితో తిన్నారంటే ఆ రుచి ఇంకా అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పప్పుతో పిల్లలైతే రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా తీసుకోదు. కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ టమాటా పప్పును సింపుల్ పద్ధతిలో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - రెండు కప్పులు
- టమాటాలు - ఆరు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు (రుచికి తగినంత)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, అది మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి గంట పాటు నాననివ్వాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. ఉల్లిపాయలను కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బాగా నానిన పప్పును వాటర్ వడకట్టి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో రెండున్నర కప్పుల మంచి నీళ్లు పోసి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొద్దిగా కరివేపాకు, పసుపు, కారం, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా కలపాలి. ఇక్కడ వాటర్ లెవల్ అనేది వేసిన పదార్థాలన్నీ మునిగేలా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై అదిగి మునిగే వరకు వాటర్ పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, కర్రీ రుచిని పెంచే ఒక "సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ను" సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఈ ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ వేసుకోడం ద్వారా టమాటా పప్పు చాలా టేస్టీగా వస్తుంది.
- ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జును తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం పప్పు మెత్తగా ఉడికి కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి-జీలకర్ర పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- అలాగని, మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా పప్పు పలుకులు కాస్త కనిపించేలా మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా తీసిపెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, పప్పు కన్సిస్టెన్సీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పప్పు కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా, పలుచగా కాకుండా గరిటె జారుడుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- అవి కాస్త వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాలు మరిగించుకుని చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా పప్పు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా పప్పు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు.
