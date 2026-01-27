పచ్చిమిర్చితో పసందైన "టమాటా పప్పు" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే 'టమాటా పప్పు' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : January 27, 2026 at 4:19 PM IST
Tomato Pappu Recipe with Pachimirchi : మనలో చాలా మందికి "పప్పు కర్రీ" ఫెవరేట్ డిషెస్లో ఒకటిగా ఉంటుంది. అందులోనూ "టమాటా పప్పు" అంటే మరింత ఇష్టంగా తింటుంటారు. నార్మల్గా దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్లో "టమాటా పప్పు" ట్రై చేసి చూడండి. ఎన్నడూ తినని రుచిలో సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఈ కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ నయా స్టైల్ టమాటా పప్పును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - కందిపప్పు
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిరపకాయలు
- ఆరేడు - టమాటాలు
- నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(పెద్ద సైజ్వి)
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలు
- రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - పసుపు
హోటల్ స్టైల్లో "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ" - న్యూ కాంబో టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ పప్పు కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో కందిపప్పుని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అది మునిగేవరకు నీళ్లు పోసి అరగంటసేపు నాననివ్వాలి.
- కందిపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను పైన పొట్టు తీసేసి ఒక్కోదాన్ని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కను పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న కందిపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోనే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీలకర్ర, ధనియాలు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని, ఒక లీటర్ మంచి నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటా పప్పు మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని పక్కన పెట్టి అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మినప్పప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - శనగపప్పు
- రెండు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
- రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
- నాలుగు - ఎండుమిర్చి
- అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
- రెండు - చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయలు
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- పిడికెడు - కొత్తిమీర తరుగు
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ఇంగువ వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి కాసేపు నూనెలో మగ్గనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇక చివర్లో కాడలతో సహా కొత్తిమీర తరుగును యాడ్ చేసి అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "టమాటా పప్పు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "టమాటా పప్పు" చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పప్పు కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే టమాటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
పండుమిర్చితో "ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి" - అద్దిరిపోయే టేస్ట్! - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!
నోరూరించే "సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!