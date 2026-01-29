కమ్మని "టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 6 నెలలు నిల్వ!
- టమాటా, పండుమిర్చి కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
Published : January 29, 2026 at 1:50 PM IST
Tomato Pandumirchi Pachadi: నిల్వ పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అమృతాన్ని మించి ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది టమాటా, నిమ్మకాయ, మామిడి అంటూ రకరకాలుగా పెడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా, పండుమిర్చి కాంబోలో పచ్చడి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. పక్కా కొలతలతో పెడితే సుమారు 6 నెలలపైనే నిల్వ ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసినా సరే పచ్చడి పాడవకుండా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 1 కేజీ
- పండుమిర్చి - అర కేజీ
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 100 గ్రాములు
- మెంతులు - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - 4 టీస్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- రాళ్ల ఉప్పు - 100 గ్రాములు
- నూనె - పావు కప్పు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 300 గ్రాములు
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలు, పండుమిర్చిని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి ఫ్యాన్ గాలికి ఓ అరగంట సేపు ఆరబెట్టాలి.
- అదే విధంగా చింతపండులోని గింజలు, ఈనలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- టమాటాలు ఆరిన తర్వాత మీడియం సైజ్లో ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పండుమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలు చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. మెంతులు కాస్త దోరగా వేగినాక ఆవాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి పావు కప్పు నూనె, టమాటా ముక్కలు, గింజలు తీసిన చింతపండు వేసి ఓసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక సగం మేర అంటే 50 గ్రాముల ఉప్పు, పసుపు వేసి మరోసారి కలిపి లో-ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- టమాటాల్లోని నీరు మొత్తం ఇంకిపోయి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా వేయించిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి కట్ చేసిన పండుమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిగిలిన 50 గ్రాముల ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా ఉడికించి చల్లార్చిన టమాటా మిశ్రమం వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే టమాటా పండుమిర్చి నిల్వ పచ్చడి రెడీ. దీనిని ఇలానే తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఆ తర్వాత కావాలనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా పచ్చడిని తీసుకుని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- లేదు ఒకేసారి తాలింపు పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుంటాం అనుకుంటే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు ఎర్రగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. నూనె వేడికి ఇవన్నీ మగ్గుతాయి.
- తాలింపు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయ్యిందనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారినాక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బయట అయితే మూడు నెలలు, ఫ్రిజ్లో అయితే ఆరు నెలల పైనే నిల్వ ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- పండుమిర్చి, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి అస్సలు తడి లేకుండా ఉన్న తర్వాతే పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఏ మాత్రం తడి ఉన్నా పచ్చడి కరాబ్ అవుతుంది.
- అదే విధంగా పండుమిర్చికి తొడిమలు ఉన్నప్పుడే కడిగి ఆరబెట్టిన తర్వాత తొడిమలు తీసేయాలి. ముందే తొడిమలు తీసేసి కడిగితే లోపలికి నీరు పోయి పచ్చడి పాడవుతుంది.
- పచ్చడి గ్రైండ్ చేయడానికి ఉపయోంచే గిన్నెలు కూడా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. టమాటాలు పండినవి, గట్టిగా ఉన్నవి తీసుకోవాలి.
- అదే విధంగా టమాటాలు కాస్త పుల్లగా అనిపించినా, మీరు కాస్త కారం తినేవారు అయితే పండుమిర్చిని అరకేజీ కాకుండా కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
