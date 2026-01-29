ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 6 నెలలు నిల్వ!

- టమాటా, పండుమిర్చి కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

Tomato Pandumirchi Pachadi
Tomato Pandumirchi Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Tomato Pandumirchi Pachadi: నిల్వ పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అమృతాన్ని మించి ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది టమాటా, నిమ్మకాయ, మామిడి అంటూ రకరకాలుగా పెడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా, పండుమిర్చి కాంబోలో పచ్చడి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. పక్కా కొలతలతో పెడితే సుమారు 6 నెలలపైనే నిల్వ ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసినా సరే పచ్చడి పాడవకుండా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato Pandumirchi Pachadi
పండుమిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 1 కేజీ
  • పండుమిర్చి - అర కేజీ
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 100 గ్రాములు
  • మెంతులు - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - 4 టీస్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • రాళ్ల ఉప్పు - 100 గ్రాములు
  • నూనె - పావు కప్పు
Tomato Pandumirchi Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 300 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Tomato Pandumirchi Pachadi
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా టమాటాలు, పండుమిర్చిని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి ఫ్యాన్​ గాలికి ఓ అరగంట సేపు ఆరబెట్టాలి.
  • అదే విధంగా చింతపండులోని గింజలు, ఈనలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • టమాటాలు ఆరిన తర్వాత మీడియం సైజ్​లో ముక్కలు కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పండుమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలు చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
Tomato Pandumirchi Pachadi
ఆవాలు - మెంతులు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. మెంతులు కాస్త దోరగా వేగినాక ఆవాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి పావు కప్పు నూనె, టమాటా ముక్కలు, గింజలు తీసిన చింతపండు వేసి ఓసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక సగం మేర అంటే 50 గ్రాముల ఉప్పు, పసుపు వేసి మరోసారి కలిపి లో-ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • టమాటాల్లోని నీరు మొత్తం ఇంకిపోయి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Pandumirchi Pachadi
ఉప్పు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి కట్​ చేసిన పండుమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిగిలిన 50 గ్రాముల ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా ఉడికించి చల్లార్చిన టమాటా మిశ్రమం వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకుంటే టమాటా పండుమిర్చి నిల్వ పచ్చడి రెడీ. దీనిని ఇలానే తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఆ తర్వాత కావాలనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా పచ్చడిని తీసుకుని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
Tomato Pandumirchi Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • లేదు ఒకేసారి తాలింపు పెట్టుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటాం అనుకుంటే తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు ఎర్రగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. నూనె వేడికి ఇవన్నీ మగ్గుతాయి.
  • తాలింపు పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ అయ్యిందనుకున్నాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిని వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారినాక డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బయట అయితే మూడు నెలలు, ఫ్రిజ్​లో అయితే ఆరు నెలల పైనే నిల్వ ఉంటుంది.
Tomato Pandumirchi Pachadi
టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • పండుమిర్చి, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి అస్సలు తడి లేకుండా ఉన్న తర్వాతే పచ్చడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. ఏ మాత్రం తడి ఉన్నా పచ్చడి కరాబ్​ అవుతుంది.
  • అదే విధంగా పండుమిర్చికి తొడిమలు ఉన్నప్పుడే కడిగి ఆరబెట్టిన తర్వాత తొడిమలు తీసేయాలి. ముందే తొడిమలు తీసేసి కడిగితే లోపలికి నీరు పోయి పచ్చడి పాడవుతుంది.
  • పచ్చడి గ్రైండ్​ చేయడానికి ఉపయోంచే గిన్నెలు కూడా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. టమాటాలు పండినవి, గట్టిగా ఉన్నవి తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా టమాటాలు కాస్త పుల్లగా అనిపించినా, మీరు కాస్త కారం తినేవారు అయితే పండుమిర్చిని అరకేజీ కాకుండా కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.

