కొత్తగా "తోటకూర - టమాటా పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- మీ పిల్లలు ఆకుకూరలు తినట్లేదా? - ఈ చట్నీ చేసి పెట్టండి!

Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Tomato Pachadi with Thotakura : ఆకుకూరల్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "తోటకూర" ఒకటి. నార్మల్​గా అందరూ తోటకూరతో పప్పు, కర్రీ, ఫ్రై వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఓసారి తోటకూరతో కలిపి ఇలా "టమాటా పచ్చడి" ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే టమాటా పచ్చడితో పోల్చితే ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ చట్నీని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్​గా ఉంటుంది. పిల్లలకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ టమాటా పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తోటకూర - మూడు కట్టలు (మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • తెల్ల నువ్వులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • చింతపండు - ఉసిరికాయంత
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా

Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తోటకూరను చిన్న చిన్న కాడలతో సహా తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్నిఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు వేసి చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపరకాయలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు నూనెలో మగ్గనివ్వాలి.
  • పచ్చిమిర్చి లైట్​గా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న తోటకూర మొత్తాన్ని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి సన్నని మీద తోటకూర కాస్త మగ్గే వరకు అంటే రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మూత తీసి గరిటెతో కలుపుతూ తోటకూరను మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పచ్చడి టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను సిమ్​లోనే ఉంచి మూతపెట్టి టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే టమాటాలు, తోటకూర చక్కగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన తోటకూర మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పచ్చడిని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • మీడియం సైజ్ ​ఉల్లిపాయ - ఒకటి
Tomato Pachadi with Thotakura
Tomato Pachadi with Thotakura (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక మంటను సిమ్​లో ఉంచి పోపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇక చివర్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి కాస్త వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, తోటకూర కాంబినేషన్​లో మంచి రుచికరమైన "టమాటా పచ్చడి" తయారవుతుంది!
  • నచ్చిందా, అయితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

