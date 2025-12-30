కొత్తగా "తోటకూర - టమాటా పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
- మీ పిల్లలు ఆకుకూరలు తినట్లేదా? - ఈ చట్నీ చేసి పెట్టండి!
Published : December 30, 2025 at 9:40 AM IST
Tomato Pachadi with Thotakura : ఆకుకూరల్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "తోటకూర" ఒకటి. నార్మల్గా అందరూ తోటకూరతో పప్పు, కర్రీ, ఫ్రై వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఓసారి తోటకూరతో కలిపి ఇలా "టమాటా పచ్చడి" ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్గా చేసుకునే టమాటా పచ్చడితో పోల్చితే ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ చట్నీని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ టమాటా పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర - మూడు కట్టలు (మీడియం సైజ్వి)
- టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- చింతపండు - ఉసిరికాయంత
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తోటకూరను చిన్న చిన్న కాడలతో సహా తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్నిఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను నీట్గా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు వేసి చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపరకాయలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు నూనెలో మగ్గనివ్వాలి.
- పచ్చిమిర్చి లైట్గా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న తోటకూర మొత్తాన్ని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి సన్నని మీద తోటకూర కాస్త మగ్గే వరకు అంటే రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మూత తీసి గరిటెతో కలుపుతూ తోటకూరను మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పచ్చడి టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను సిమ్లోనే ఉంచి మూతపెట్టి టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే టమాటాలు, తోటకూర చక్కగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన తోటకూర మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పచ్చడిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక మంటను సిమ్లో ఉంచి పోపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇక చివర్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి కాస్త వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తోటకూర కాంబినేషన్లో మంచి రుచికరమైన "టమాటా పచ్చడి" తయారవుతుంది!
- నచ్చిందా, అయితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
