సరికొత్తగా "టమాటా కూర" - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

-ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది చాలా బెస్ట్​ ఆప్షన్​ - సింపుల్​గా, రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు!

Tomato Onions Curry
Tomato Onions Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 8, 2026 at 12:42 PM IST

Tomato Onions Curry: అందరి ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు కామన్​గా ఉంటాయి. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా మంది ఈ రెండింటిని యూజ్​ చేసి కర్రీ చేస్తుంటారు. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ టమాటా కూర చాలా బాగుంటుంది. అయితే ఈ రెసిపీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చేయండి. ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, పూరీ, పరోటాల్లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కూరను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato Onions Curry
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
Tomato Onions Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెండువైపులా చివర్లు కట్​ చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి వీటిని కూడా సన్నగా, పొడుగ్గా ముక్కలు కట్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Onions Curry
పోపు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగాక సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మగ్గుతున్నప్పుడు కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి కలిపి పచ్చివాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
Tomato Onions Curry
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ (Getty Images)
  • అల్లం మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక తగినంత కారం వేసి కలుపుకుని మగ్గించుకోవాలి.
Tomato Onions Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కారం మగ్గినాక అర కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు ఉడికించాలి.
  • టమాటా ముక్కల్లోనుంచి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Onions Curry
టమాటా కూర (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అయితే టమాటాలు కాస్త పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కూరకు కాస్త కారం ఎక్కువే పడుతుంది.
  • టమాటాలు, ఉల్లిపాయలను నార్మల్​గా కాకుండా సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుంటే కూర మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది.

