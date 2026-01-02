కమ్మని "టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ" - వేడివేడిగా 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- రొటీన్ కూరలు తిని బోర్ కొడితే ఈ పచ్చడి చేసుకోండి! - వేడి వేడి అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోవాల్సిందే!
Tomato Onion Chutney: చట్నీల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ అంటే టమాటా చట్నీ టాప్లో ఉంటుంది. కాస్త పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ చట్నీ రుచి అద్భుతమంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే ఆ టమాటా పచ్చడి రుచిని మరింత పెంచడానికి అందులో ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేస్తే కిర్రాక్ ఉంటుంది. అందుకే మీకోసం అద్భుతమైన టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీని రుచి అమోఘం. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పచ్చడి అటు టిఫెన్స్తో పాటు ఇటు అన్నంలోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా ఉల్లిపాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10
- అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
- టమాటాలు - 3
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్లో మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- పప్పు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఇవి క్రిస్పీగా వేగాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఆనియన్స్ మెత్తగా ఫ్రై అయ్యాక టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినపప్పు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- ఆవాలు వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసిన చట్నీలో యాడ్ చేసి కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మొత్తం ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే సగం ఎండుమిర్చి, సగం పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే సరి.
- ఉల్లిపాయలను మరీ కలర్ మారే వరకు ఫ్రై చేయకుండా కాస్త వేగగానే టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటే సరి.
- టమాటా ముక్కలను గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ను మరీ ఎక్కువగా పోయాల్సిన పనిలేదు.
- టమాటా చట్నీ కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియంగా ఉండాలి.
