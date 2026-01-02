ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ" - వేడివేడిగా 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- రొటీన్ కూరలు తిని బోర్ కొడితే ఈ పచ్చడి చేసుకోండి! - వేడి వేడి అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోవాల్సిందే!

Tomato Onion Chutney
Tomato Onion Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Tomato Onion Chutney: చట్నీల్లో మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ అంటే టమాటా చట్నీ టాప్​లో​ ఉంటుంది. కాస్త పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ చట్నీ రుచి అద్భుతమంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే ఆ టమాటా పచ్చడి రుచిని మరింత పెంచడానికి అందులో ఉల్లిపాయలు యాడ్​ చేస్తే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. అందుకే మీకోసం అద్భుతమైన టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీని రుచి అమోఘం. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పచ్చడి అటు టిఫెన్స్​తో పాటు ఇటు అన్నంలోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా ఉల్లిపాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tomato Onion Chutney
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
  • టమాటాలు - 3
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Tomato Onion Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Tomato Onion Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​లో మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • పప్పు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
Tomato Onion Chutney
మినప్పప్పు - వెల్లుల్లి - అల్లం (Getty Images)
  • ఇవి క్రిస్పీగా వేగాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఆనియన్స్​ మెత్తగా ఫ్రై అయ్యాక టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Onion Chutney
పోపు (Getty Images)
  • చివరగా కొన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినపప్పు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • ఆవాలు వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును గ్రైండ్​ చేసిన చట్నీలో యాడ్​ చేసి కలుపుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Onion Chutney
టమాటా ఉల్లిపాయ చట్నీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మొత్తం ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే సగం ఎండుమిర్చి, సగం పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే సరి.
  • ఉల్లిపాయలను మరీ కలర్​ మారే వరకు ఫ్రై చేయకుండా కాస్త వేగగానే టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటే సరి.
  • టమాటా ముక్కలను గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్​ను మరీ ఎక్కువగా పోయాల్సిన పనిలేదు.
  • టమాటా చట్నీ కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియంగా ఉండాలి.

