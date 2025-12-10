నువ్వులతో కలిపి ఇలా "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- నువ్వులు, టమాటా కాంబోలో అద్దిరిపోయే 'పచ్చడి' - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ ఉంటుంది!
Published : December 10, 2025 at 2:15 PM IST
Tomato Nuvvula Pachadi : చలికాలం ఆరోగ్యానికి మంచివని అందరూ రోజూ వారి ఆహారాల్లో నువ్వులు భాగం చేసుకుంటుంటారు. నిజానికి నువ్వుల్లో శరీరానికి అవసరమయ్యే ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, మీకోసం నువ్వులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "టమాటా నువ్వుల పచ్చడి". మీరు టమాటా పచ్చడిని అనేక విధాలుగా ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ప్రయత్నించి చూడండి. వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది రైస్లోకి మాత్రమే కాదు చపాతీ, టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, నువ్వులతో కలిపి ఈ కమ్మని టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పు - టమాటా ముక్కలు
- అర కప్పు - నువ్వులు
- పావు కప్పు - పుదీనా
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- చిన్న నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- శనగపప్పు - ఒక చెంచా
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
- అర చెంచా - పసుపు
- అర చెంచా - మెంతులు
- పావు చెంచా - ఇంగువ
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పావు కప్పు పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను తుంచుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి చెంచా నూనె వేసుకోవాలి. అది లైట్గా హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పసుపు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పుదీనాను వేసుకుని కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గి, మంచిగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం కాస్త చల్లారిన టమాటా-పుదీనా మిశ్రమాన్ని నువ్వుల పొడి ఉన్న మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి గరిటెతో అన్నింటినీ కలిపి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇక్కడ మరీ మెత్తగా వద్దనుకునేవాళ్లు కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, మెంతులను ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నువ్వులతో నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా పచ్చడిని చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
