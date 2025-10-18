పర్ఫెక్ట్ గా "టమాటా నిల్వ పచ్చడి" - ఏడాది వరకు నిల్వ! - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- అన్నం సహా ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటి టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్! - చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు!
Published : October 18, 2025 at 10:15 AM IST
Tomato Nilva Pachadi: మెజార్టీ పీపుల్కు ఇష్టమైన నిల్వ పచ్చళ్లలో మామిడి తర్వాత టమాటా ఉంటుంది. సీజన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని వేళలా ఇవి లభిస్తుండటంతో చాలా మంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పచ్చడి పెడుతుంటారు. అయితే టమాటా నిల్వ పచ్చడి పెట్టడం అందరికీ రాదు. సంవత్సరం ఉండాలని పెడితే రెండు మూడు నెలలకే బూజు పడుతుంది. అంతేకాదు రుచి కూడా మారుతుంది. దీంతో తినాలనిపించినప్పుడు మార్కెట్స్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చు. మొదటి సారి పెట్టినా సరే ఈ టిప్స్ అండ్ కొలతలు పాటించి పెడితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా పాడవకుండా ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటుంది. అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ పచ్చడి ఎలా పెట్టాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 1 కేజీ
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- ఆవాలు - 4 టీస్పూన్లు
- మెంతులు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - అర కప్పు
- కారం - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
- పసుపు - అర చెంచా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 కప్పు
- ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- బాగా పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా మెత్తటి క్లాత్తో తుడిచి ఫ్యాన్ గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టాలి. ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే చింతపండులో గింజలు, నార తీసేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర వేసి చిన్న మంట మీద కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి.
- ఈ దినుసులు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ సమయంలో పూర్తిగా ఆరిన టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసి ఓసారి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి అందులోని నీరు ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పెద్ద మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన టమాటా చింతపండు మిశ్రమం, ఉప్పు, కారం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, గ్రైండ్ చేసిన ఆవాలు మెంతుల పొడి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, కారం తక్కువైతే యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి కప్పు నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
- ఇవి వేగిన అనంతరం ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. చివరగా గుప్పెడు కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి కలిపి రుబ్బుకున్న పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తడిలేని, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా నిల్వ పచ్చడి రెడీ. ఈ పచ్చడి బయట అయితే రెండు నెలలు, ఫ్రిజ్లో అయితే సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- మీరు మొదటిసారి పెట్టేవారు అయితే తక్కువ కొలతలతో పెట్టుకోవడం మంచిది. పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందన్నప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో పచ్చడి పెట్టొచ్చు.
- టమాటాలు పండినవి అయితే పర్ఫెక్ట్. అలాగే వాటిని అస్సలు తడి లేకుండా తుడిచిన తర్వాత మాత్రమే ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు, మెంతులు వంటి వాటిని కేవలం లో-ఫ్లేమ్లో మాత్రమే దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి మాడితే పచ్చడి పాడవుతుంది.
- గ్రైండ్ చేసే మిక్సీజార్, పచ్చడి నిల్వ చేసే గాజు సీసా రెండు కూడా తడి లేకుండా ఉండాలి.
- టమాటా మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత నేరుగా గాజు సీసాలో పెట్టి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం తీసి తాలింపు పెట్టుకుంటే పచ్చడి రుచి మరింత బాగుంటుంది.
నోరూరించే జ్యూసీ జ్యూసీ "బాదుషాలు" - డీప్ ఫ్రై లేకుండా 'పొంగనాల పాన్'లో ఈజీగా చేసుకోండిలా!
ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ మసాలా పౌడర్" - ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే 2 నెలలు నిల్వ!