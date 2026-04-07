నూనె పీల్చని "టమాటా మురుకులు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - 15 రోజులు నిల్వ!
-టమాటాలతో నోరూరించే రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : April 7, 2026 at 11:06 AM IST
Tomato Murukulu Recipe: ఇంట్లో టమాటాలు ఉన్నాయంటే మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి, రసం, కర్రీలు వంటివి చేస్తుంటారు. ఇవి కాదంటే ఇతర వెజిటేబుల్స్తో కలిపి కొత్త రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా టమాటాలతో కరకరలాడే మురుకులు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటినే జంతికలు అని కూడా అంటారు. ఇవి మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పుటికప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తినడానికి ఎటువంటి స్నాక్స్ లేకపోతే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు రెండు వారాల పాటు క్రిస్పీగా, తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి! అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! మరి ఈ టమాటా మురుకులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు? ఏంటి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 3(మీడియం సైజ్)
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వాము - కొంచెం
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం టమాటా ప్యూరీని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి కడిగిన టమాటాలు వేసి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని నీటిలో నుంచి తీసి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన టమాటాలు, పుదీనా ఆకులు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెడితే టమాటా ప్యూరీ రెడీ.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే జీలకర్ర, వాము, కారం, ఇంగువ, నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ పిండిలోకి గ్రైండ్ చేసిన టమాటా ప్యూరీని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని మెత్తని ముద్దలా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు మురుకుల గొట్టంలో కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసి రెడీ చేసుకున్న పిండిని లోపల పెట్టి మూతపెట్టాలి.
- నూనె వేడయ్యాక పిండిని మురుకుల మాదిరిగా వత్తుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మురుకులను వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి. ఆపై చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా మురుకులను తిప్పుతూ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని మురుకులుగా చేసుకుని చల్లారినాక ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉండే టమాటా మురుకులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
- ఇక్కడ బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పునే టమాటా ప్యూరీ, శనగపిండి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- టమాటా ప్యూరీని ఎలాంటి పలుకులు లేకుండా మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పలుకులు ఉంటే మురుకుల గొట్టం నుంచి పిండి సులువుగా బయటకు రాదు.
- టమాటా ప్యూరీని మీరు తీసుకునే పిండిని బట్టి తగిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడే మురుకులు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- మీరు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఈ మురుకులు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు తగినవిధంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మాత్రమే మురుకులను వత్తుకోవాలి. లేదంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుస్తాయని గుర్తించాలి.
