నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా మురుకులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
Tomato Murukku in Telugu : టమోటాతో కర్రీలు, చారు, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 5:20 PM IST
Tomato Murukku in Telugu : టమోటాతో కర్రీలు, చారు, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేస్తారు. లేదంటే ఇతర వెజిటేబుల్స్తో కలిపి కాంబినేషన్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? వీటితో కరకరలాడే మురుకులు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇవి రెండు వారాల పాటు క్రిస్పీగా, తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి! పైగా వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పుటికప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటా ప్యూరీ - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వాము - కొంచెం
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - తగినంత
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో టమోటా ప్యూరీని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు బియ్యప్పిండి, కప్పు శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా వాము, తగినంతక కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రెండు కప్పుల టమోటా ప్యూరీని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని మెత్తని ముద్దలా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత మురుకుల గొట్టంలో కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసి రెడీ చేసుకున్న పిండిని లోపల పెట్టి మూతపెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక పిండిని మురుకుల మాదిరిగా వత్తుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మురుకులను వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి. ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా మురుకులను తిప్పుతూ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- కాసేపు ఆగి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే కరకరలాడే టమోటా మురుకులు తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ మురుకులను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
టిప్స్ :
- ఇక్కడ శనగపిండి తీసుకున్న కప్పునే టమోటా ప్యూరీ, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- టమోటా ప్యూరీని ఎలాంటి పలుకులు లేకుండా మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పలుకులు ఉంటే మురుకుల గొట్టం నుంచి పిండి సులువుగా బయటకు రాదని గ్రహించాలి.
- అలాగే టమోటా ప్యూరీని మీరు తీసుకునే పిండిని బట్టి తగిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడే మురుకులు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- మీరు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఈ మురుకులు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు తగినవిధంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మాత్రమే మురుకులను వత్తుకోవాలి. లేదంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుస్తాయని గుర్తించాలి.
