క్యాటరింగ్ స్టైల్ "టమోటా కుర్మా" - ఇలా చేశారంటే మళ్లీ కావాలంటారు!
పావు కేజీ టమోటాలు చాలు - రైస్, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే కర్రీ
tomato_kurma_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 11:58 AM IST
Tomato Kurma Recipe in Telugu : గుత్తి వంకాయ కర్రీ, కుర్మా ఎంత రుచిగా ఉంటుందో ఇపుడు చెప్పుకొనే క్యాటరింగ్ స్టైల్ టమోటా కుర్మా సైతం అంతకు మించి రుచిగా ఉంటుంది. రైస్, చపాతీల్లోకి కూడా చక్కని కాంబినేషన్. ఇంట్లో పావు కేజీ టమోటాలు ఉంటే చాలు ఇలాంటి కుర్మా చిటికెలో చేసి పెట్టేయొచ్చు. అన్నం ఒక్క ముద్ద కూడా మిగల్చకుండా తింటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చిన్న టమోటాలు - పావు కేజీ
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వేరుశనగలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - అర టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 3
- జీడిపప్పు - 6
- గసగసాలు - 1 స్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- ఉల్లితరుగు - 1ఉల్లిపాయ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- గరం మసాలా పొడి - అర స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా టమోటాలు క్లీన్ చేసుకుని తొడిమ భాగం కట్ చేయాలి. ముక్కలు విడిపోకుండా గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా నాలుగు భాగాలు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరో పక్కన ఓగిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
- ప్యాన్ లో వేరుశనగలు వేయించి ఆ తర్వాత నువ్వులు వేసుకుని పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు మిక్సీలోకి తీసుకుని అందులో యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, జీడిపప్పు, గసగసాలు, ఎండుకొబ్బరి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, పసుపు వేసుకుని టమోటాలను ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. ఆవాలు వేసుకుని ఉల్లితరుగు వేయించాలి. కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తే ఉల్లిపాయ తరుగు తొందరగా రంగు మారుతుంది.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. వాసన పోయిన తర్వాత పసుపు, కారం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. నూనె తేలే వరకు ఉడికించిన తర్వాత చింతపండు రసం వేసి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- నూనె వేరవుతున్న టైంలో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, టమోటాలు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత గరం మసాలా పొడి వేసి కలిపి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు రుచి చూసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి. చివరగా కొద్దిగా కసూరి మేతి, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఈ కర్రీ వేడి వేడి అన్నం, పుల్కాలు, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.
