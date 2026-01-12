కమ్మని "టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో పెడితే ఆరు నెలలు నిల్వ!
-రెగ్యులర్గా చేసుకునే టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి కాకుండా - ఈ పద్ధతిలో నిల్వ పచ్చడి చేసుకోండి!
Tomato Kothimeera Pachadi: టమాటా, కొత్తిమీర ఉపయోగించి చాలా మంది రోటీ పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం రోటీ పచ్చడి మాత్రమే కాకుండా ఈ కాంబోలో సూపర్ టేస్టీ నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే అమృతమే. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, బోండా, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మొదటిసారి చేసే వారు అయినా ఈ కొలతలు ఉపయోగించి చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. బయట అయితే నెల రోజులు, ఫ్రిజ్లో అయితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమటాలు - ముప్పావు కేజీ
- కొత్తిమీర కట్ట - 1(పెద్దది)
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్
- రాళ్ల ఉప్పు - అర కప్పు
- కారం - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
- పసుపు - పావు చెంచా
- ఆవాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - 1 టేబుల్స్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 కప్పు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఎండుమిర్చి - 8
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- తాజా కొత్తిమీర కట్టను తీసుకుని రెండు మూడుసార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం ఓ కాటన్ క్లాత్ మీద కడిగిన కొత్తిమీరను పరిచి ఓ 10 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి.
- ఈలోపు టమాటలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి తొడిమలు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఇవి వేగినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే పాన్లో 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కడిగి ఆరబెట్టిన కొత్తిమీర వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- కొత్తిమీర నూనెలో మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు, గింజలు లేని చింతపండు వేసి కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా అయ్యి అందులోని నీరు ఇంకి పోయేవరకు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై టమాటా కొత్తిమీర మిశ్రమం, రాళ్ల ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి ఓసారి కలిపి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి కప్పు నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆవాలు చిట్లినాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారినాక తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- కొత్తిమీర తాజాది అయ్యి ఉండాలి. అందులో ఏమైనా పండుటాకులు ఉంటే తీసేయాలి. లేకపోతే పచ్చడి పాడవుతుంది.
- కొత్తిమీరలోని తడి పొయ్యి పొడిపొడిగా ఉండేవరకు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి. ఎండలో మాత్రం ఆరబెట్టొద్దు.
- టమాటాలను కూడా తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. రాళ్ల ఉప్పు కాకుండా మెత్తటి ఉప్పు తీసుకుంటే పైన చెప్పిన కొలతకన్నా కాస్త తగ్గించి తీసుకోవాలి.
