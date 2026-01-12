ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో పెడితే ఆరు నెలలు నిల్వ!

-రెగ్యులర్​గా చేసుకునే టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి కాకుండా - ఈ పద్ధతిలో నిల్వ పచ్చడి చేసుకోండి!

Tomato Kothimeera Pachadi
Tomato Kothimeera Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 3:26 PM IST

Tomato Kothimeera Pachadi: టమాటా, కొత్తిమీర ఉపయోగించి చాలా మంది రోటీ పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం రోటీ పచ్చడి మాత్రమే కాకుండా ఈ కాంబోలో సూపర్​ టేస్టీ నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే అమృతమే. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, బోండా, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మొదటిసారి చేసే వారు అయినా ఈ కొలతలు ఉపయోగించి చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. బయట అయితే నెల రోజులు, ఫ్రిజ్​లో అయితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమటాలు - ముప్పావు కేజీ
  • కొత్తిమీర కట్ట - 1(పెద్దది)
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్​
  • రాళ్ల ఉప్పు - అర కప్పు
  • కారం - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Tomato Kothimeera Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Tomato Kothimeera Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • తాజా కొత్తిమీర కట్టను తీసుకుని రెండు మూడుసార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఓ కాటన్​ క్లాత్​ మీద కడిగిన కొత్తిమీరను పరిచి ఓ 10 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి.
  • ఈలోపు టమాటలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి తొడిమలు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. ఇవి వేగినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి.
Tomato Kothimeera Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • అదే పాన్​లో 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కడిగి ఆరబెట్టిన కొత్తిమీర వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • కొత్తిమీర నూనెలో మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు, గింజలు లేని చింతపండు వేసి కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా అయ్యి అందులోని నీరు ఇంకి పోయేవరకు మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Kothimeera Pachadi
కారం (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆపై టమాటా కొత్తిమీర మిశ్రమం, రాళ్ల ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి ఓసారి కలిపి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి కప్పు నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Tomato Kothimeera Pachadi
తాలింపు (Getty Images)
  • నూనె కాగినాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆవాలు చిట్లినాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారినాక తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ.
Tomato Kothimeera Pachadi
కొత్తిమీర టమాటా పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కొత్తిమీర తాజాది అయ్యి ఉండాలి. అందులో ఏమైనా పండుటాకులు ఉంటే తీసేయాలి. లేకపోతే పచ్చడి పాడవుతుంది.
  • కొత్తిమీరలోని తడి పొయ్యి పొడిపొడిగా ఉండేవరకు ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి. ఎండలో మాత్రం ఆరబెట్టొద్దు.
  • టమాటాలను కూడా తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. రాళ్ల ఉప్పు కాకుండా మెత్తటి ఉప్పు తీసుకుంటే పైన చెప్పిన కొలతకన్నా కాస్త తగ్గించి తీసుకోవాలి.

