ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అద్దిరిపోయే "టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ" - వారం రోజులు నిల్వ - తాలింపు అవసరం లేదు!

- టిఫెన్స్​లోకి రెగ్యులర్​ చట్నీలు చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - టేస్ట్​ అదుర్స్​!

Tomato Kothimeera Chutney
Tomato Kothimeera Chutney (ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 3:11 PM IST

Tomato Kothimeera Chutney: ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​ చేస్తే అందులోకి కచ్చితంగా పల్లీ చట్నీ ఉండాల్సిందే. కానీ ప్రతిసారి పల్లీ చట్నీ అంటే తినేవారికే కాదు చేసేవారికి కూడా బోర్​ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం అద్భుతమైన చట్నీ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ. ఈ చట్నీ సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టాల్సిన పనిలేకుండా నేరుగా యూజ్​ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ చట్నీని ఒక్కసారి చేసుకుంటే దాదాపు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - అర కిలో
  • పచ్చిమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • పుదీనా - గుప్పెడు
  • పల్లీలు - 50 గ్రాములు
  • నూనె - తగినంత
  • చింతపండు - 10 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి కడిగి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులను రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. మిర్చి ఓ నిమిషం వేగినాక 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు సగం మేర వేగినాక కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • ఈ పదార్థాలు అన్నీ మంచిగా వేగినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి కట్​ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ప్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు మాడిపోకుండా చక్కగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి. ఇక్కడ టమాటాలను కాస్త గుజ్జుగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి. మరి నీరు ఇంకిపోయేవరకు ఉంచవద్దు.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన పల్లీలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర మిశ్రమం, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులోకి ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • మీరు తినే కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే పచ్చడి మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ మీకు పచ్చడి మంచి కలర్​ఫుల్​గా కనిపించాలంటే అందులో 1 టీస్పూన్​ కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ యూజ్​ చేస్తే సరిపోతుంది. కారం ఏమీ అనిపించదు.
  • పల్లీలను లో ఫ్లేమ్​లో మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట ఎక్కువ పెట్టి వేయిస్తే లోపలి వరకు సరిగ్గా వేగదు.

