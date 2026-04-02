ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అద్దిరిపోయే "టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ" - వారం రోజులు నిల్వ - తాలింపు అవసరం లేదు!
- టిఫెన్స్లోకి రెగ్యులర్ చట్నీలు చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : April 2, 2026 at 3:11 PM IST
Tomato Kothimeera Chutney: ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్ చేస్తే అందులోకి కచ్చితంగా పల్లీ చట్నీ ఉండాల్సిందే. కానీ ప్రతిసారి పల్లీ చట్నీ అంటే తినేవారికే కాదు చేసేవారికి కూడా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం అద్భుతమైన చట్నీ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ. ఈ చట్నీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టాల్సిన పనిలేకుండా నేరుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ చట్నీని ఒక్కసారి చేసుకుంటే దాదాపు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - అర కిలో
- పచ్చిమిర్చి - 50 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పుదీనా - గుప్పెడు
- పల్లీలు - 50 గ్రాములు
- నూనె - తగినంత
- చింతపండు - 10 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి కడిగి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులను రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. మిర్చి ఓ నిమిషం వేగినాక 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి ముక్కలు సగం మేర వేగినాక కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- ఈ పదార్థాలు అన్నీ మంచిగా వేగినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి 3 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ప్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు మాడిపోకుండా చక్కగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి. ఇక్కడ టమాటాలను కాస్త గుజ్జుగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మరి నీరు ఇంకిపోయేవరకు ఉంచవద్దు.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన పల్లీలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర మిశ్రమం, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కొత్తిమీర చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు తినే కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే పచ్చడి మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఒకవేళ మీకు పచ్చడి మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపించాలంటే అందులో 1 టీస్పూన్ కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. కారం ఏమీ అనిపించదు.
- పల్లీలను లో ఫ్లేమ్లో మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట ఎక్కువ పెట్టి వేయిస్తే లోపలి వరకు సరిగ్గా వేగదు.
