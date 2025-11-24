పచ్చికొబ్బరితో "తక్కాళి చట్నీ" - వేడి అన్నంలో తిని తీరాల్సిందే!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'టమాటా పచ్చడి' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : November 24, 2025 at 1:48 PM IST
Tomato Kobbari Chutney Recipe : పచ్చిమిర్చితో చేసే 'టమాటా పచ్చడి' మనలో చాలా మంది ఫేవరెట్ రెసిపీ. ఇలా చేసిన చట్నీని ఇడ్లీ, దోశ, చపాతీలతోపాటు వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తింటుంటారు. ఇకపోతే దీన్ని ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో తీరులో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, మీరూ టమాటా చట్నీ ఫ్యాన్ అయితే ఓసారి ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా సరికొత్తగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలూ దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీని తక్కువ టైమ్, తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకీ చాలా బాగుంటుంది. మరి, నోరూరించే ఈ తక్కాళి కొబ్బరి చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - 12 నుంచి 15
- ఎండుమిర్చి - పది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- కొత్తిమీర - రెండు పిడికెళ్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, రెండు కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత అందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చీలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండు వేసి ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలపాలి.
- తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు టమాటాలు కాస్త మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- మూడ్నాలుగు నిమిషాల తర్వాత అందులో కొత్తిమీర ఆకు వేసి అరనిమిషం కలుపుతూ వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా మిశ్రమం, జీలకర్ర వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ అవసరాన్ని బట్టి మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల వేడినీటి వేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పచ్చడిని రోట్లో రుబ్బకున్నట్లుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులోకి తాలింపును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "తోటకూర దోశలు" - మినప్పప్పు లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
పోపు కోసం :
- నూనె - మూడు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులన్నీ వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంగువ, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ వేగిన తర్వాత చివర్లో కాస్త పసుపు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి మొత్తాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చికొబ్బరితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చీలను మీరు తినే రుచిని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే మొత్తం ఎండుమిర్చి లేదా పచ్చిమిర్చీనే తీసుకుని ఈ పచ్చడిని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!