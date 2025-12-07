టమాటాలు వేసి "కొబ్బరి పచ్చడి" చేసుకోండి - కిర్రాక్ ఉంటుంది!
- పచ్చికొబ్బరితో పసందైన పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Tomato Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 2:50 PM IST
Tomato Kobbari Pachadi: ఇంట్లో కొబ్బరి మిగిలిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి చేస్తుంటారు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే కొబ్బరి పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి టమాటాలు కలిపి చేయండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువేనండి! ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్, చపాతీల్లోకి కూడా బాగుంటుంది. పైగా ఈ చట్నీ కోసం వెల్లుల్లి వాడాల్సిన పని కూడా లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా టమాటాలు వేసి కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- టమాటాలు - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కొలత ప్రకారం ఒక కప్పు తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు వేగి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
- మిర్చి కూడా మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక వేయించి పక్కన పెట్టిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- టమాటా, కొబ్బరి మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ అస్సలు నీళ్లు పోయకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన కొబ్బరి ముక్కలను కూడా మిక్సీజార్లోకి వేసి ఇలానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కొబ్బరి ముక్కలు వేయించిన పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు గింజలు కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే.
చిట్కాలు:
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. అయితే ఈ పచ్చడి కాస్త ఘాటుగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
- పచ్చడిని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మీకు కావాలనుకుంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే వాటిని కొబ్బరి ముక్కలు గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి.
రోజూ ఒకే టిఫెన్ తింటే బోర్! - సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఢోక్లా" ట్రై చేయండి!