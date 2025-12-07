ETV Bharat / offbeat

టమాటాలు వేసి "కొబ్బరి పచ్చడి" చేసుకోండి - కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

- పచ్చికొబ్బరితో పసందైన పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Tomato Kobbari Pachadi
Tomato Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Tomato Kobbari Pachadi: ఇంట్లో కొబ్బరి మిగిలిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పచ్చడి చేస్తుంటారు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే కొబ్బరి పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి టమాటాలు కలిపి చేయండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువేనండి! ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​, చపాతీల్లోకి కూడా బాగుంటుంది. పైగా ఈ చట్నీ కోసం వెల్లుల్లి వాడాల్సిన పని కూడా లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా టమాటాలు వేసి కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tomato Kobbari Pachadi
టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • టమాటాలు - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Tomato Kobbari Pachadi
పోపు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Tomato Kobbari Pachadi
కొబ్బరి పచ్చడి (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని కొలత ప్రకారం ఒక కప్పు తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Tomato Kobbari Pachadi
కొబ్బరి పచ్చడి తయారీ (ETV Bharat)
  • కొబ్బరి ముక్కలు వేగి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
  • మిర్చి కూడా మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక వేయించి పక్కన పెట్టిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • టమాటా, కొబ్బరి మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Kobbari Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • కొబ్బరి మిశ్రమం చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ అస్సలు నీళ్లు పోయకుండా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన కొబ్బరి ముక్కలను కూడా మిక్సీజార్​లోకి వేసి ఇలానే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కొబ్బరి ముక్కలు వేయించిన పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
Tomato Kobbari Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు గింజలు కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే.
Tomato Kobbari Pachadi
కొబ్బరి (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. అయితే ఈ పచ్చడి కాస్త ఘాటుగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
  • పచ్చడిని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. మీకు కావాలనుకుంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే వాటిని కొబ్బరి ముక్కలు గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు యాడ్​ చేసుకోవాలి.

TAGGED:

COCONUT TOMATO CHUTNEY
SPICY TOMATO KOBBARI PACHADI
TOMATO KOBBARI PACHADI
టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా
SPICY TOMATO KOBBARI PACHADI

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

