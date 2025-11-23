ETV Bharat / offbeat

సరికొత్తగా "టమాటా పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి వేసి చేయండి! - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

టమాటా పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా - ఇలా ట్రై చేయండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Tomato Endumirchi Pachadi
Tomato Endumirchi Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Endumirchi Pachadi: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా, నోరూరించుకుంటూ తినే పచ్చళ్లలో టమాటా పచ్చడి ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. నిల్వ పచ్చడి సంగతి పక్కనపెడితే అప్పటికప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసి చేసుకునే పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ అనుభూతిని మాటల్లో వర్ణించలేం. అయితే ఎప్పుడూ పచ్చిమిర్చితో కాకుండా ఈసారి ఎండుమిర్చి వేసి చేసుకోండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి సూపర్​గా ఉంటుంది. దీన్ని ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ పచ్చడి చేసుకున్నా ఇదే తీరును ఫాలో అవ్వడం పక్కా! పైగా తయారీ విధానం కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato Endumirchi Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - అర కేజీ
  • నూనె - సరిపడా
  • ధనియాలు - 3 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • చింతపండు - ఉసిరికాయ సైజ్​
  • ఉప్పు- సరిపడా
  • పసుపు- అర టీస్పూన్​
Tomato Endumirchi Pachadi
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 2టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Tomato Endumirchi Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా, మంచివాసన వచ్చేవరకు సిమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆవాలు, మెంతులు మగ్గి ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Endumirchi Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో మరి కొంచెం నూనె వేసి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ముక్కలు మెత్తగా ఉడికేవరకు మగ్గించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Endumirchi Pachadi
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం కచ్చాపచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకుని చివరగా కరివేపాకు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • తాలింపు మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిని కలుపుకోవాలి. అంతే ఎంతో రుచికరంగా, నోటికి కమ్మగా ఉండే టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పచ్చడి ట్రై చేయండి.
Tomato Endumirchi Pachadi
టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం పండిన టమాటాలు అయితే రుచి మరింత బాగుంటుంది. అలా అని మరీ పండినవి వాడొద్దు.
  • మెంతులు సరిగా వేగితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. లేదంటే చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా వేసుకోవాలి. అలాగే వీటిని దోరగా వేయించుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.

రెస్టారెంట్​ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది! - "చికెన్‌ లాలీపాప్‌" ఇలా చేసేయండి!

కార్తిక మాసం ముగిసింది - ఈ పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఓ పట్టు పట్టండి

TAGGED:

TOMATO ENDUMIRCHI PACHADI
TOMATO RED CHILLI PACHADI
TOMATO PACHADI WITH RED CHILLI
టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేయాలి
TOMATO ENDUMIRCHI PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.