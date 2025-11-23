సరికొత్తగా "టమాటా పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి వేసి చేయండి! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
టమాటా పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా - ఇలా ట్రై చేయండి, కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Published : November 23, 2025 at 4:39 PM IST
Tomato Endumirchi Pachadi: మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా, నోరూరించుకుంటూ తినే పచ్చళ్లలో టమాటా పచ్చడి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. నిల్వ పచ్చడి సంగతి పక్కనపెడితే అప్పటికప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసి చేసుకునే పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ అనుభూతిని మాటల్లో వర్ణించలేం. అయితే ఎప్పుడూ పచ్చిమిర్చితో కాకుండా ఈసారి ఎండుమిర్చి వేసి చేసుకోండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి సూపర్గా ఉంటుంది. దీన్ని ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ పచ్చడి చేసుకున్నా ఇదే తీరును ఫాలో అవ్వడం పక్కా! పైగా తయారీ విధానం కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - అర కేజీ
- నూనె - సరిపడా
- ధనియాలు - 3 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 20
- చింతపండు - ఉసిరికాయ సైజ్
- ఉప్పు- సరిపడా
- పసుపు- అర టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 2టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా, మంచివాసన వచ్చేవరకు సిమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు, మెంతులు మగ్గి ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లో మరి కొంచెం నూనె వేసి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ముక్కలు మెత్తగా ఉడికేవరకు మగ్గించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం కచ్చాపచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకుని చివరగా కరివేపాకు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- తాలింపు మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని కలుపుకోవాలి. అంతే ఎంతో రుచికరంగా, నోటికి కమ్మగా ఉండే టమాటా ఎండుమిర్చి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పచ్చడి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం పండిన టమాటాలు అయితే రుచి మరింత బాగుంటుంది. అలా అని మరీ పండినవి వాడొద్దు.
- మెంతులు సరిగా వేగితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. లేదంటే చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా వేసుకోవాలి. అలాగే వీటిని దోరగా వేయించుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
