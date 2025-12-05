"టమాటా కోడిగుడ్డు కర్రీ" ఇలా వండండి - సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది!

ETV Bharat / offbeat

Tomato Egg Curry Preparation : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే ఆమ్లెట్, రెండు ఉల్లిపాయలతో ఎగ్ ఫ్రై వంటివి చిటికెలో చేసేస్తుంటారు. ఇక బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ విషయానికొస్తే చాలా మంది టమాటా కాంబినేషన్​లో వండుతుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు "టమాటా ఎగ్ కర్రీ" అంత రుచికరంగా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో సూపర్​గా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బ్యాచిలర్స్​కు కూడా ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్. మరి, ఈ నోరూరించే టమాటా కోడిగుడ్డు మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - నాలుగైదు
  • టమాటా గుజ్జు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా గుజ్జును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పై పొట్టు తొలగించుకోవాలి. తర్వాత ఒక్కో గుడ్డును నిలువుగా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ పాన్​ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్​ను వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి ఆ మిశ్రమం వేడెక్కే వరకు ఉడికించుకోవాలి.

  • టమాటా మిశ్రమం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లను యెల్లో పార్ట్ పైకి ఉండేలా వేసుకుని ఒకసారి లైట్​గా కలపాలి. తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో మూత తీసి ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి గరంమసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఒక నిమిషం ఉంచి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్​తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కోడిగుడ్డు టమాటా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
