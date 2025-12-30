అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "టమాటా శనగపప్పు కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!
- టమాటా, శనగపప్పు కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది!
Published : December 30, 2025 at 10:39 AM IST
Tomato Curry with Chana Dal : ఇంట్లో కొన్నిసార్లు సమయానికి కూరగాయలేమి ఉండవు. కేవలం టమాటాలు మాత్రమే ఉంటుంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది ఒకట్రెండు ఉల్లిపాయలతో కలిపి 'టమాటా కర్రీ' వండేస్తుంటారు. లేదంటే చట్నీ, చారు వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు టమాటాలతో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, అమ్మమ్మల నాటి కమ్మని "టమాటా శనగపప్పు కూర".
ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాదు చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పెద్దలే కాదు పిల్లలు కూడా నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలపు టమాటా శనగపప్పు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పచ్చిశనగపప్పు
- అరకేజీ - టమాటాలు
- నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
- చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- టేస్ట్కి సరిపడా - కారం, ఉప్పు
- కొద్దిగా - పసుపు
- కొంచెం - కొత్తిమీర తరుగు
ఈ పద్ధతిలో "టమాటా రసం" చేయండి - చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్!
తయారీ విధానం :
- అమ్మమ్మల నాటి ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు నీట్గా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు కర్రీలోకి అవసరమైన టమాటాలను పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా టమాటా పీసెస్ కనిపించేలా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి దోరగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కల మిశ్రమం జత చేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలోనే అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా మిశ్రమం అనేది గుజ్జు గుజ్జుగా గ్రేవీలా మారి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - పల్లీలు
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలు
- చిన్న ముక్క - దాల్చినచెక్క
- ఎనిమిది ఇంచుల ముక్క - ఎండుకొబ్బరి
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పన్నెండు
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో పల్లీలు, ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, స్టవ్ మీద లైట్గా కాల్చిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని ముందుగా మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న టమాటా మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ మసాలా పేస్ట్ వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై పాన్ మీద మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలపాటు ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో నానబెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పుని వాటర్తో సహా వేసుకుని పప్పు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ స్టేజ్లోనే ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పప్పు ఉడకడానికి మరీ కొద్దిగా వాటర్ అవసరమనుకుంటే పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
- శనగపప్పు చక్కగా ఉడికి గ్రేవీ కాస్త దగ్గరపడినప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "టమాటా పచ్చిశనగపప్పు కూర" రెడీ అవుతుంది!
మెంతికూరను వేయించి "పప్పు" చేయండి - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
తమలపాకులతో నోరూరించే "కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్ దేనిలోకైనా సూపర్ టేస్ట్!