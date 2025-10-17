"గ్యాస్ అయిపోయిందా?" - స్టవ్ వెలిగించకుండా "టమోటా చట్నీ" ఇలా చేసుకోండి!

ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ టమోటా చట్నీ - వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది

tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
TOMATO CHUTNEY RECIPE IN TELUGU : ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోయినపుడు అప్పటికప్పుడు కర్రీ ఏదైనా చేయాలంటే టమోటా పచ్చడి బెస్ట్ ఆప్షన్. నూనె లేకుండా స్టవ్ వెలిగించకుండా ఈజీగా చేసుకునే ఈ టమోటా పచ్చడి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి పచ్చడి వేసుకుని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో రోటి పచ్చళ్ల గురించి మీరు వినే ఉంటారు. సరిగ్గా ఇది కూడా అలాంటిదే. కానీ తయారీ తీరు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.

tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 6
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్రపొడి - కొద్దిగా
tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (Getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. టమోటా ముక్కలు జ్యూస్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  2. జ్యూస్ తీసిన టమోటా ముక్కలను తిరిగి వాడుకోవాలి.
  3. రుచికి సరిపడా ఉప్పుతో పాటు కొద్దిగా నల్ల ఉప్పు యాడ్ చేయండి.
  4. మీకు నచ్చితే ఉల్లిపాయలు కూడా దంచి వేసుకోవచ్చు.
tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక రెబ్బ చింతపండును గిన్నెలో నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా 2 టమోటాలను సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • టమోటాలను చేతితో నలిపి రసం తీసుకోవాలి. టమోటాలు గుజ్జు తీసుకున్న తర్వాత జల్లెడ పట్టుకుని రసాన్ని ఫిల్టర్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు రోట్లో కొద్దిగా వెల్లుల్లి పాయలు వేసి కచ్చా పచ్చగా దంచుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (Getty images)
  • అందులోనే కొత్తిమీర చిన్న కట్ట కట్ చేసుకుని వేసుకుని దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టుకున్న చింత పండు కూడా వేసుకుని దంచుకోవాలి.
  • ఇలా దంచుకున్న తర్వాత గుజ్జు తీసుకున్న టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని రుబ్బుకోవాలి.
  • ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీరు రోట్లో లేదా మిక్సీలో కూడా తయారు చేసుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe_in_telugu
tomato_chutney_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా టమోటా రసంలోకి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించి జీలకర్రపొడి వేసుకుని కలిపితే టమోటా చట్నీ రెడీ. మీరు నూనె అవసరం అనుకుంటే ఒక స్పూన్ నూనె వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
  • గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించకుండా చేసి ఇలాంటి టమోటా చట్నీ వేడి వేడిగా అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.

