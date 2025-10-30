"టమోటా ఆవ చట్నీ" ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! - టిఫిన్ ఏదైనా కమ్మగా తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 10:40 AM IST
TOMATO CHUTNEY : ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీల్లాంటి టిఫిన్ చేసినపుడు అప్పటికప్పుడు చట్నీ చేసే టైం లేకపోతే ఒక్క సారి ఇలా టమోటా పచ్చడి చేసి పెట్టుకోండి. ఎంతో కమ్మగా, ఏ టిఫిన్లోకి అయినా టేస్టీగా ఉంటుంది. టమోటాలను ఉడికించే అవసరం లేకుండానే ఈ పచ్చడి రెడీ చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కూడా వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని తింటుంటే అమృతంలా అనిపిస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇలాంటి టమోటా చట్నీ ఓ సారి ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - అరకిలో
- చింత పండు - 70 గ్రాములు
- కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 6 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 22
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 8
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఇంగువ - అర స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఎర్రగా, గట్టిగా ఉన్న అరకిలో టమోటాలు తొడిమలు తీసేసి ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. మిక్సీలో చింత పండు పిక్కలు, పీచు లేకుండా తీసుకుని రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గుప్పెడు కల్లుప్పు వేసుకుని, 6 స్పూన్ల కారం, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. టమోటాలు మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని, పోపు గింజలు ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, 8 ఎండు మిర్చి, 2 రెమ్మలు కరివేపాకు, పావు స్పూన్ పసుపు, ఇంగువ వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని ఆ తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా మిశ్రమాన్న కలుపుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో టమోటా పచ్చడి 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయిలో ఆవాలు, మెంతులు వేసుకుని సన్నటి మంటపై బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. మెత్తని పౌడర్ చేసుకుని ఉడికించుకుంటున్న టమోటా పచ్చడిలోకి కలుపుకోవాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి మరో 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఈ టమోటా పచ్చడి రుచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
