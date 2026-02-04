సరికొత్తగా "టమోటా పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే రుచి మర్చిపోలేరు!
టమోటా, కొత్తిమీర కాంబినేషన్లో కిర్రాక్ చట్నీ - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 10:21 AM IST
Tomato Pachadi: చాలా మంది టమోటా పచ్చడిని ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఇది వేసి తింటే కలిగే ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. అలాగే ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ పచ్చడిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- చింతపండు -10 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 16
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో టమోటాలు, 16 పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలో 10 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో ఓ కట్ట కొత్తిమీరను కాడలతో సహా వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన మినపప్పు పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, 8 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోకి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, టమోటా ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- అలాగే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. చివరగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి.
- అంతే నోరూరించే టమోటా పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
