పచ్చి బఠాణీతో పసందైన "టమాటా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ టేస్ట్!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కమ్మని 'టమాటా కూర' - ఈ సీజన్లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే!
Published : January 17, 2026 at 10:08 AM IST
Tomato Batani Curry Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'పచ్చి బఠాణీలు' విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో స్నాక్స్ నుంచి కూరల వరకు వివిధ రకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చి బఠాణీతో సూపర్ టేస్టీ "టమాటా కర్రీ". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే టమాటా కర్రీతో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి వావ్ అనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ టమాటా బఠాణీ కూరను సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి బఠాణీలు - ఒక కప్పు(400 గ్రాములు)
- టమాటాలు - అరకిలో
- ఆయిల్ - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- కమ్మని పచ్చి బఠాణీ టమాటా కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో పచ్చి బఠాణీలను కాయల నుంచి ఒలిచి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నీట్గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
- వెల్లుల్లి పచ్చివాసన పోయి మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోర దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అవన్నీ బాగా వేగాక పసుపు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం అందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న పచ్చి బఠాణీలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- అలా వేయించాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు కొంచెం సాఫ్ట్గా మారాయనుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఒకవేళ అవసరమైతే ఇదే టైమ్లో కొద్దిగా వాటర్ వేసి బఠాణీ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- బఠాణీ, టమాటా మెత్తగా ఉడికాక అందులో కొద్దిగా బెల్లం తురుము వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా ధనియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చి బఠాణీ కాంబినేషన్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా కర్రీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో విరివిగా లభించే బఠాణీతో ఓసారి ఇలా 'టమాటా కూర' చేసి చూడండి.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
