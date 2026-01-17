ETV Bharat / offbeat

పచ్చి బఠాణీతో పసందైన "టమాటా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ టేస్ట్!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కమ్మని 'టమాటా కూర' - ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే!

Tomato Batani Curry Recipe
Tomato Batani Curry Recipe (ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Tomato Batani Curry Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'పచ్చి బఠాణీలు' విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో స్నాక్స్ నుంచి కూరల వరకు వివిధ రకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చి బఠాణీతో సూపర్ టేస్టీ "టమాటా కర్రీ". ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే టమాటా కర్రీతో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి వావ్ అనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీ​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ టమాటా బఠాణీ కూరను సింపుల్​గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Batani Curry Recipe
పచ్చి బఠాణీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి బఠాణీలు - ఒక కప్పు(400 గ్రాములు)
  • టమాటాలు - అరకిలో
  • ఆయిల్ - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బెల్లం తురుము - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Tomato Batani Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మని పచ్చి బఠాణీ టమాటా కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో పచ్చి బఠాణీలను కాయల నుంచి ఒలిచి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నీట్​గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Tomato Batani Curry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
  • వెల్లుల్లి పచ్చివాసన పోయి మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోర దోరగా వేయించుకోవాలి.
Tomato Batani Curry Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అవన్నీ బాగా వేగాక పసుపు వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం అందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న పచ్చి బఠాణీలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • అలా వేయించాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
Tomato Batani Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • టమాటాలు కొంచెం సాఫ్ట్​గా మారాయనుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఒకవేళ అవసరమైతే ఇదే టైమ్​లో కొద్దిగా వాటర్ వేసి బఠాణీ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • బఠాణీ, టమాటా మెత్తగా ఉడికాక అందులో కొద్దిగా బెల్లం తురుము వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Tomato Batani Curry Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇక చివరగా ధనియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చి బఠాణీ కాంబినేషన్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా కర్రీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో విరివిగా లభించే బఠాణీతో ఓసారి ఇలా 'టమాటా కూర' చేసి చూడండి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

