ETV Bharat / offbeat

ఓడిన ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయకపోతే? - కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఎలా?

ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో గవర్నర్ కీలకం - పాత సభను రద్దు చేసే అధికారం

west_bengal_cm
west_bengal_cm (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

West Bengal Election Results : రాష్ట్రంలో తాము బీజేపీతో జతకట్టిన ఎన్నికల సంఘంతో పోరాడాల్సి వచ్చిందని పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు. తన జీవితంలో ఇలాంటి ఎన్నికలను ఎప్పుడూ చూడలేదన్న ఆమె, తాను సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదని బాంబ్ పేల్చారు. అయితే, ఓడిపోయిన సీఎం రాజీనామా చేయని పక్షంలో ఏం జరుగుతుంది? గవర్నర్ పాత్ర ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

పొలిటికల్ గేమ్ ఛేంజర్ "ఫ్రీ బస్"! - కేరళ, తమిళనాడుల్లోనూ విజయఢంకా!

అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన నేపథ్యంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించి గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌ను ఈసీ ఉన్నతాధికారులు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈసీ)కి అందజేస్తారు. ఆ తర్వాత సీఈసీ అధికారిక పత్రాలను గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవికి అందజేస్తారు. దీంతో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందిగా గవర్నర్ కోరుతారు. కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరే వరకూ మమత ఆపధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారు.

ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నికల పునాదిపై నిర్మితమైంది. ఎన్నికల్లో ప్రజల మద్దతు కోల్పోతే రాజీనామా చేయడం సంప్రదాయం. ఓడిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఇప్పటికే తమిళనాడులోనూ డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. లేదంటే రాజ్యాంగ బద్ధంగా నియమితుడైన గవర్నర్ జోక్యం చేసుకుంటారు. పాత సభను రద్దు చేసి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశగా చర్యలు తీసుకుంటారు. వాస్తవానికి ప్రజల్లో ఆదరణ కోల్పోవడం అంటే సభలోనూ సంఖ్య తగ్గిపోవడమే. ఇలాంటి సమయంలో పాత ముఖ్యమంత్రి ఎలాంటి నిర్ణయాలు, కొత్త నియామకాలు చేపట్టలేరనేది వాస్తవం. ఓడిన సీఎం రాజీనామా చేయకపోవడం ఇంతవరకూ జరగలేదన్నది చారిత్రక సత్యం.

కాషాయం రెపరెపలు - 9న కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరే ఛాన్స్!

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల్లో రెండింట బీజేపీ ప్రభంజనం కొనసాగింది. యావత్ దేశ ప్రజలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూసిన పశ్చిమ బెంగాల్​లో 15ఏళ్లుగా పాతుకుపోయిన టీఎంసీని మట్టికరిపించి కాషాయ పతాకం ఎగురవేసింది. మొత్తం 293 అసెంబ్లీ సీట్లలో 207స్థానాల్లో విజయం దక్కించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఈ నెల 9న కొలువుదీరాల్సి ఉంది. అదే రోజున నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి కావడం గమనార్హం. ప్రత్యేకమైన ఈ రోజున నూతన సీఎం ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమీక్ భట్టాచార్య వెల్లడించారు.

బంగాల్‌ పరిశీలకుడిగా అమిత్‌షా- అసోంకు జేపీ నడ్డా : బీజేపీ అధిష్ఠానం నిర్ణయం

సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు : మమత సంచలన కామెంట్స్

TAGGED:

ELECTION RESULT 2026
WEST BENGAL ELECTION RESULTS
BENGAL ELECTION RESULTS
బంగాల్ సీఎం ఎవరు
WEST BENGAL NEW CM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.