TTD : 2027 నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు - ఆన్లైన్లో బుకింగ్ ప్రాసెస్ ఇదే!
న్యూ ఇయర్ క్యాలెండర్లు విడుదల చేసిన టీటీడీ - ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:10 PM IST
TTD Calendars Online Booking : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) 2027 నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు భక్తులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆన్లైన్తో పాటు ఆఫ్లైన్లోనూ ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం అందుబాటులో ఉంచినట్లు వెల్లడించింది. నూతన సంవత్సరం డైరీలు, క్యాలెండర్లు తిరుమల, తిరుపతిలోని దేవస్థానం పరిపాలనా భవనాల ఎదురుగా ఉన్న సేల్స్ కౌంటర్ వద్ద కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే విధంగా శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం సమీపంలోని ధ్యాన మందిరం, తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం ప్రాంతాలు, తిరుచానూరులోని టీటీడీ పబ్లికేషన్ స్టాల్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తిరుమల, తిరుపతిలోనే కాకుండా విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, హైదరాబాద్లోని హిమాయత్నగర్, జూబ్లీహిల్స్ శ్రీవారి ఆలయాల్లోనూ క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, వేలూరు, రాజమండ్రి, కర్నూలు, కాకినాడ, నెల్లూరులోని టీటీడీ కల్యాణ మండపాల్లో 2027 సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవేగాకుండా దేవస్థానం వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే తపాలా శాఖ ద్వారా డైరీలు, క్యాలెండర్లను నేరుగా పొందే అవకాశం ఉందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ అవకాశం గతంలో మాదిరిగానే ఆన్లైన్లోనూ పొందవచ్చని తెలిపింది.
టీటీడీ 2027 నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్, డైరీ కావాలనుకునే భక్తులు ఆఫ్లైన్లో, పోస్టల్ విధానం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇకపై వాటిని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి ఇంటికే తెప్పించుకోవచ్చు. వాటిని ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే!
క్యాలెండర్లు, డైరీలు (ప్రస్తుతం మార్పులు ఉండొచ్చు)
- శ్రీవారి పెద్ద డైరీ
- చిన్న డైరీ
- 12 షీట్ క్యాలెండర్
- టేబుల్ క్యాలెండర్
- ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే భక్తులు ధరతో పాటు పోస్టల్ ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాలి.
ఆన్లైన్లో బుకింగ్ ఇలా
- ముందుగా https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లాలి. హోమ్ పేజీలో శ్రీవారి చిత్రానికి కుడివైపున కింద More Services ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Diaries/Calendar/panchagam ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ కాగానే అందులో లాగిన్ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- మీరు ఇంతకుముందే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే నేరుగా లాగిన్ చేయొచ్చు. లేదంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
- హోమ్పేజీలో Services ఆప్షన్లో పబ్లికేషన్స్లో Diaries/Calendar/panchagam పై క్లిక్ చేయాలి.
- డైరీ లేదా క్యాలెండర్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవాలి.
- India లేదా International ఆప్షన్ ఎంచుకుని కావాల్సిన డైరీ లేదా క్యాలెండర్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఎన్ని డైరీలు కావాలో ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి Proceed ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
- పూర్తి అడ్రస్ నమోదు చేసిన తర్వాత మీరు ఎంపిక చేసుకున్న ఐటెమ్స్ ధరతో పాటు పోస్టల్ చార్జీలు కనిపిస్తాయి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ పూర్తి చేస్తే మీ ఇంటికే నేరుగా డెలివరీ వచ్చేస్తాయి.