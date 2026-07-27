ETV Bharat / offbeat

శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్​ - 40 రోజులపాటు "పుష్కరిణి" మూసివేత - ఎప్పటినుంచంటే!

- సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏడాదీ పుష్కరిణికి మరమ్మతులు - మూసివేత వివరాలు ప్రకటించిన టీటీడీ!

Tirumala Swami Pushkarini
Tirumala Swami Pushkarini (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Swami Pushkarini: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు కొండకు వెళుతుంటారు. ఆ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవాన్ని కనులారా దర్శించి మొక్కులు, ముడుపులు చెల్లించి ఆనందం పొందుతారు. అంతేకాకుండా స్వామి వారి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడాన్ని పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తారు. మరి, మీరు కూడా తిరుమల వెళ్లి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఏడుకొండల వాడి దర్శనం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారా? అయితే మీకో అలర్ట్​. మరమ్మతుల కారణంగా శ్రీవారి పుష్కరిణిని కొన్నిరోజుల పాటు మూసివేయనున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

శ్రీవారి పుష్కరిణి విశిష్టత ఇదే: సాధారణంగా తిరుమల వెళ్లిన వారు ఆలయం సమీపాన ఉత్తరంగా ఉన్న పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి వరాహ స్వామిని దర్శించుకుని, స్వామి దర్శనానికి వెళ్తుతుంటారు. ఇక సకల పాపనాశనిగా స్వామి పుష్కరిణికి పేరు. తారకాసురుని వధించి బ్రహ్మ హత్యా దోషానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు చెప్తారు. ముల్లోకాల్లోని సకల తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలో కలిసి ఉంటాయని స్వయంగా వరాహస్వామి, భూదేవికి వివరించినట్లు వరాహ పురాణం చెబుతోంది. అందుకే భక్తులు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరుని దర్శించుకునే ముందు స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తారు. అయితే ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన పుష్కరిణిని కొన్ని రోజులుపాటు మూసివేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.

ఎన్ని రోజులు మూసివేత? : ఆగస్టు 1 నుంచి 31 వరకు మరమ్మతులు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. సాధారణంగా శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏడాదీ పుష్కరిణి మరమ్మతులు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 15 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మూత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో తితిదే వాటర్‌ వర్క్స్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులు పూర్తి చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

కేవలం ఆగస్టు నెల మాత్రమే కాకుండా సెప్టెంబర్​లో కూడా కొన్ని రోజులు మూతపడనుంది. భారీ వర్షాలు, తుపాన్లు, ఇతర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 10 వరకు పుష్కరిణి మూసివేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. దీంతో మొత్తం 40 రోజుల పాటు(ఆగస్టు 1 నుంచి సెప్టెంబర్​ 10 వరకు) పుష్కరిణి మూసివేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలోనే పుష్కరిణి హారతి ఉండదని, భక్తులను సైతం ఇందులోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. కాబట్టి భక్తులు కూడా ఈ విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుమల టూర్​ ప్లాన్​ చేసుకోవాలని సూచించింది.

తిరుమల జపాలీ తీర్థంలో తెల్లటి నీళ్లు! - కారణం ఏంటో తెలుసా?

"రూ.10 వేల నుంచి రూ. కోటి విరాళం" - దాతలకు టీటీడీ అందించే సౌకర్యాలేంటో తెలుసా?

TAGGED:

TTD CLOSE SRIVARI PUSHKARINI
TIRUMALA SWAMI PUSHKARINI
శ్రీవారి పుష్కరిణి మూసివేత
LATEST NEWS ABOUT TTD PUSHKARINI
TIRUMALA SWAMI PUSHKARINI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.