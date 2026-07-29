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తిరుమలలో ఆగస్టు విశేష ఉత్సవాల లిస్ట్ ఇదే! - "వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు" రద్దు!

ఆగస్టులో తిరుమల వెళ్లే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - ఈ విశేష పర్వదినాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Tirumala Special Festivals August 2026
Tirumala Special Festivals August 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:41 PM IST

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Tirumala Special Festivals August 2026 : తిరుమలలో కొలువై ఉన్న కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరస్వామిని నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలు, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటారు. అనునిత్యం గోవింద నామ స్మరణతో మారుమోగే తిరుమలలో సాధారణ సమయంలోనే భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటిది అధ్యాత్మిక మాసంగా పిలుచుకునే శ్రావణంలో మరింత ఎక్కువ సంఖ్యలో తిరుమల వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ఆగస్టు నెలలో నిర్వహించే విశేష పర్వదినాలను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ప్రతినెలా ఏడుకొండలపై కొలువై ఉన్న తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో విశేష పర్వదినాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో భాగంగానే ఆగస్టు నెలలో శ్రీవారికి పలు ప్రత్యేక ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. అందులోను ఆగస్టు 13 నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానుంది. శ్రావణా నక్షత్రంలో జన్మించిన మహావిష్ణువునూ భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచే మాసం ఇది. అందుకే దీన్ని 'అధ్యాత్మిక మాసం'గానూ పిలుస్తారు. మరి, ఆగస్టులో శ్రీవారి ఆలయంలో జరగనున్న విశేష ఉత్సవాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

తిరుమలలో ఆగస్టులో నిర్వహించే విశేష పర్వదినాలు :

  • ఆగస్టు 14వ తేదీన తిరుమల శ్రీవారు పురిశైవారితోటకు వేంచేపు ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
  • ఆగస్టు 16నాడు నాగ చతుర్థి, కశ్యప మహర్షి వర్ష తిరు నక్షత్రం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
  • ఆగస్టు 17న గరుడ పంచమి, శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ నిర్వహించనున్నారు.
  • ఆగస్టు 21వ తేదీన మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతిని ఘనంగా జరపనున్నారు.
  • ఆగస్టు 22న తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేయనున్నారు.
  • ఆగస్టు 25వ తేదీన తిరుమల శ్రీవారి పవిత్రోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
  • ఆగస్టు 28న శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ ఉంటుంది. అలాగే, శ్రీ విఖనసమహాముని జయంతి, శ్రీ హయగ్రీవ జయంతి ఉత్సవాలు జరపనున్నారు.
  • ఆగస్టు 29న తిరుమల శ్రీవారు విఖనసాచార్యుల వారి సన్నిధికి వేంచేపు ఉత్సవం ఉంటుందని టీటీడీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఆగస్టులో ఈ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు :

ఆగస్టు నెలలో 22న పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ, 24 పవిత్రోత్సవాల సమర్పణ సందర్భంగా ఆయా తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్ ఇలా :

ఇదిలా ఉంటే ఈ ఏడాది అధికమాసం రావడంతో తిరుమలలో రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. అందులో భాగంగానే సెప్టెంబరులో జరిగే సాలకట్ల (వార్షిక) బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మరి, బ్రహోత్సవాల్లో భాగంగా ఏ ఏ రోజులు ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • సెప్టెంబర్ 8, 2026న - కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజ‌నం కార్యక్రమం
  • సెప్టెంబర్ 14న - బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ
  • సెప్టెంబర్ 15న - ధ్వజారోహణం
  • సెప్టెంబర్ 19న - గరుడవాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 22న - రథోత్సవం
  • సెప్టెంబర్ 23న - చక్రస్నానం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.

బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్న ఈరోజుల్లో నిత్యం ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

సెప్టెంబర్​లో ఈ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు :

సెప్టెంబర్​ నెలలో 8 నుంచి 23 మధ్యలో పలు తేదీల్లో టీటీడీ వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. సెప్టెంబర్‌ 8న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజ‌నం, 14న శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, సెప్టెంబర్‌ 15 నుంచి 23 వ‌ర‌కు శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్​లో ఆయా తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది టీటీడీ.

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