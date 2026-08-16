తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్ - 'ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల విడుదల' తేదీలో మార్పు!
నవంబర్ శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల షెడ్యూల్ విడుదల - ఇలా సింపుల్గా బుక్ చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 12:44 PM IST
Tirumala November 2026 Darshan Tickets : ఏడు కొండలపై వెలసిన తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామిని నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. కలియుుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే శ్రీనివాసుడిని కనులారా వీక్షించి, మనసారా వేడుకుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలు, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి బారులు తీరుతుంటారు. కొన్నిసార్లు క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది.
అందుకే, వెంకన్న దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) పలు సేవలను అందిస్తోంది. అందులో భాగంగానే మూడు నెలల ముందుగానే ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నవంబర్లో తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్ ఇచ్చింది టీటీడీ. నవంబర్కు సంబంధించి శ్రీవారి దర్శనం, సేవలు, గదుల కోటా విడుదల తేదీలు ప్రకటించింది. మరి, ఏ ఏ తేదీల్లో ఏ టికెట్లు విడుదల కానున్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆర్జిత సేవా టికెట్లు : 2026 నవంబర్లో జరిగే శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవల కోటాను ఆగస్టు 18వ తేదీన ఉదయం పది గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది టీటీడీ. ఈ సేవా టికెట్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఈ నెల 20వ తేదీ మార్నింగ్ 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ లక్కీడిప్లో టికెట్లు పొందిన భక్తులు ఆగస్టు 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం లోపు డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం వారికి ఈ ఆర్జిత సేవల టికెట్లు మంజూరవుతాయి.
కల్యాణోత్సవం, వర్చువల్ సేవల కోటా : నవంబర్ మంత్ కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, సాలకట్ల పవిత్రోత్సవాలకు సంబంధించిన టికెట్లు ఆగస్టు 21న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను ఆన్లైన్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు టీటీడీ అధికారులు.
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అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు : నవంబర్ కోటా అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లను ఆగస్టు 24న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శనం కోటా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల కోటాను ఆన్లైన్లో ఉంచనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
ఆ రోజే స్పెషల్ దర్శనం టికెట్ల విడుదల : ప్రతి నెల తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు 24వ తేదీన విడుదల అవుతుంటాయి. కానీ, నవంబర్కు సంబంధించి ఆ టికెట్ల విడుదల తేదీ మారింది. నవంబర్, 2026కు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రూ.300 టికెట్ల కోటాను "ఆగస్టు 25న ఉదయం 10 గంటలకు" ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఇక అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్ కోటాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
నవంబర్లో తిరుమల వెళ్లాలనుకుంటున్న భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి పైన పేర్కొన్న తేదీలను గుర్తుంచుకుని https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ వెబ్సైట్లో ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని సూచించింది టీటీడీ. నేరుగా తిరుమల వెళ్లి శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఇబ్బందులు పడడం కంటే టీటీడీ అందిస్తున్న ఈ సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుగానే దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవచ్చు.
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