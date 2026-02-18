సమ్మర్లో తిరుపతి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఈ తేదీలు గుర్తుంచుకుంటే శ్రీవారి దర్శనం సులభం!
-శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - మే నెల ఆర్జిత సేవా టికెట్ల షెడ్యూల్ విడుదల!
Published : February 18, 2026 at 6:46 PM IST
Tirumala May Month Ticket Release Dates : భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో "తిరుమల" ఒకటి. ఏడుకొండలపై విష్ణుమూర్తి అవతారంలో కొలువై ఉన్న తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి నిత్యం ఎంతో మంది భక్తులు తరలి వెళ్తుంటారు. ఆ కోనేటి రాయుడిని కనులారా చూసి, మనసారా వేడుకుంటారు. అయితే, తిరుమల గిరులపై సాధారణ టైమ్లోనే భక్తుల రద్దీ ఉంటుంది. ఇక సమ్మర్లో పిల్లలకు సెలవులు ఉండడంతో దర్శనానికి వచ్చే వారి సంఖ్య మరింత ఎక్కువ. అలాంటి టైమ్లో ప్రశాంతంగా స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోవడం అంత సులభమైన పనికాదు.
అందుకే, వెంకన్నను మనసారా వేడుకోవడం కోసం భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ పలు సేవలను అందిస్తోంది. అందులో భాగంగానే మూడు నెలల ముందుగానే ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా సమ్మర్లో తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది. మే నెలకు సంబంధించిన స్పెషల్ దర్శనం, వసతి టికెట్లతో పాటు మరికొన్ని సేవల టికెట్ల రిలీజ్ షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. మరి, ఏ ఏ తేదీల్లో ఏ టికెట్లు విడుదల కానున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆర్జిత సేవా టికెట్లు : ఇప్పటికే 2026 మే నెలకు సంబంధించిన తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవల కోటా టికెట్లకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ డిప్లో పేర్ల నమోదును ఇవాళ(ఫిబ్రవరి 18) ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభించింది టీటీడీ. ఈ సేవా టికెట్ల ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం ఈ నెల 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. అనంతరం లక్కీ డిప్లో టికెట్లు పొందిన భక్తులు ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపు మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆర్జిత సేవల టికెట్లు మంజూరు అవుతాయి.
కల్యాణోత్సవం, వర్చువల్ సేవల కోటా : మే నెలకు సంబంధించి కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా టికెట్లు ఈనెల 21న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో రిలీజ్ చేస్తారు. అలాగే, ఆరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది టీటీడీ.
అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు : ఈనెల 23న మార్నింగ్ 10 గంటలకు మే, 2026కు సంబంధించిన అంగ ప్రదక్షిణం టోకెన్ల కోటాను విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు పొద్దున్న 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శనం కోటా టికెట్లు రీలీజ్ అవుతాయి. ఇక మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
స్పెషల్ టికెట్లు ఆ రోజే విడుదల : ఇకపోతే మే నెల శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల (రూ.300 దర్శన టికెట్లు) కోటాను ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నాడు మార్నింగ్ 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్ కోటాను రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక ఈనెల 27న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మే నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి సేవ, పరకామణి సేవ కోటాను విడుదల చేస్తారు.
కాబట్టి మే నెలలో తిరుమల వెళ్లాలనుకుంటున్న భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి పైన పేర్కొన్న తేదీలను గుర్తుంచుకుని https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్సైట్లో స్పెషన్ దర్శనం, వసతి గదులు బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. నేరుగా తిరుమల వెళ్లి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే బదులుగా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుగానే దర్శనం, వసతి గదులకు సంబంధించిన టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవచ్చంటున్నారు.
