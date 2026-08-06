వర్షాకాలంలో ఆహార పదార్థాలు "బూజు" పడుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్తో సమస్య సాల్వ్!
- వానాకాలంలో తడిదనం, తేమ కారణంగా ఆహార పదార్థాలు పాడయ్యే అవకాశం - నిల్వ చేసే విషయంలో కొన్ని సూచనలు పాటిస్తే తాజాగా ఉంటాయట!
Tips to Store Food Items in Monsoon (Getty Images)
Published : August 6, 2026 at 1:46 PM IST
Tips to Store Food Items in Monsoon : వర్షం అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి? చిరుజల్లులు పడుతుంటే ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి మాటలు సరిపోవు. ఇది నాణేనికి ఓ వైపు మాత్రమే. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో వానలు మాత్రమే కాదు, పలు రకాల సమస్యలు కూడా ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో తడిదనం, గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కిచెన్లోని కొన్ని రకాల పదార్థాలు, స్నాక్స్ వంటివి బూజు పడుతుంటాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే వాటిని నిల్వ చేసే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- సాధారణంగానే వంటింట్లో నీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉండడం, తడిదనం వల్ల ఆ వాతావరణం ఎప్పుడూ తేమగా ఉంటుంది. ఇక వర్షాకాలంలో ఈ పరిస్థితి మరింతగా ఉంటుంది. దీంతో క్రిములు, ఫంగస్.. వంటివి వృద్ధి చెందుతుంటాయి. కాబట్టి నిత్యావసర సరుకులు మొదలైన వాటిని తేమ లేని చోట భద్రపరచాలంటున్నారు. అలాగే తేమ చేరకుండా వస్తువుల మధ్యమధ్యలో, కప్బోర్డ్ మూలల్లో సిలికాజెల్ ప్యాకెట్లను ఉంచాలంటున్నారు.
- పప్పులు, ధాన్యాలు, మసాలాలను ఇంటికి తెచ్చినప్పుడు చాలా మంది వాటిని ఆరబెట్టి స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే, వర్షాకాలంలో ఇలా చేయకూడదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో వాతావరణంలోని తేమ ఆ పదార్థాల పైకి చేరడంతో మరింత మెత్తబడే అవకాశం ఉంటుందని, ఫలితంగా అవి త్వరగా పాడవుతాయంటున్నారు. కాబట్టి, దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాటిని బాగా వేయించడం లేదా అవెన్లో వేడి చేసి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలలో స్టోర్ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- గోధుమ పిండి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వంటి రకరకాల పిండి పదార్థాలకు తేమ తగిలితే వెంటనే పాడవుతాయి. కాబట్టి వాటిని గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో భద్రపరచడం ముఖ్యమంటున్నారు. అలాగే అందులో కొన్ని బిర్యానీ ఆకుల్ని వేస్తే మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆకుల్లోని గుణాలు తేమను పీల్చుకుని పదార్థాలను పొడిగా ఉండేలా చేస్తాయంటున్నారు.
- బియ్యం, గోధుమలు, ఇతర ధాన్యాలను గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే వాటిలో కొన్ని వేపాకులు వేయడం వల్ల పురుగులు పట్టకుండా కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక నట్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ను కూడా గాలి చొరబడని, పొడిగా ఉండే గాజు జార్లలో నిల్వ చేయాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఫ్రిజ్లో ఉంచాలనుకునే వారు జిప్లాక్ బ్యాగ్లో నిల్వ చేయాలంటున్నారు.
- ఇంట్లోని పిల్లలు, పెద్దల కోసం రకరకాల స్నాక్స్ను బయట నుంచి తెస్తుంటారు. ఇక వాటిని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎంత టైట్గా క్లోజ్ చేసిన గాలి పోతుంటుంది. దీంతో అవి మెత్తగా అవడంతో పాటు తేమకు బూజు పడతాయి కూడా. కాబట్టి స్నాక్స్ ఇంట్లో చేసినా, బయటి నుంచి కొని తెచ్చుకున్నా గాలి చొరబడని కంటైనర్లలో నిల్వ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.