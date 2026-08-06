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వర్షాకాలంలో ఆహార పదార్థాలు "బూజు" పడుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​తో సమస్య సాల్వ్​!

- వానాకాలంలో తడిదనం, తేమ కారణంగా ఆహార పదార్థాలు పాడయ్యే అవకాశం - నిల్వ చేసే విషయంలో కొన్ని సూచనలు పాటిస్తే తాజాగా ఉంటాయట!

Tips to Store Food Items in Monsoon
Tips to Store Food Items in Monsoon (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 1:46 PM IST

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Tips to Store Food Items in Monsoon : వర్షం అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి? చిరుజల్లులు పడుతుంటే ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి మాటలు సరిపోవు. ఇది నాణేనికి ఓ వైపు మాత్రమే. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో వానలు మాత్రమే కాదు, పలు రకాల సమస్యలు కూడా ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్​లో తడిదనం, గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కిచెన్​లోని కొన్ని రకాల పదార్థాలు, స్నాక్స్‌ వంటివి బూజు పడుతుంటాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే వాటిని నిల్వ చేసే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • సాధారణంగానే వంటింట్లో నీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉండడం, తడిదనం వల్ల ఆ వాతావరణం ఎప్పుడూ తేమగా ఉంటుంది. ఇక వర్షాకాలంలో ఈ పరిస్థితి మరింతగా ఉంటుంది. దీంతో క్రిములు, ఫంగస్‌.. వంటివి వృద్ధి చెందుతుంటాయి. కాబట్టి నిత్యావసర సరుకులు మొదలైన వాటిని తేమ లేని చోట భద్రపరచాలంటున్నారు. అలాగే తేమ చేరకుండా వస్తువుల మధ్యమధ్యలో, కప్‌బోర్డ్‌ మూలల్లో సిలికాజెల్ ప్యాకెట్లను ఉంచాలంటున్నారు.
  • పప్పులు, ధాన్యాలు, మసాలాలను ఇంటికి తెచ్చినప్పుడు చాలా మంది వాటిని ఆరబెట్టి స్టోర్​ చేస్తుంటారు. అయితే, వర్షాకాలంలో ఇలా చేయకూడదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్‌లో వాతావరణంలోని తేమ ఆ పదార్థాల పైకి చేరడంతో మరింత మెత్తబడే అవకాశం ఉంటుందని, ఫలితంగా అవి త్వరగా పాడవుతాయంటున్నారు. కాబట్టి, దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాటిని బాగా వేయించడం లేదా అవెన్‌లో వేడి చేసి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలలో స్టోర్​ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
  • గోధుమ పిండి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వంటి రకరకాల పిండి పదార్థాలకు తేమ తగిలితే వెంటనే పాడవుతాయి. కాబట్టి వాటిని గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో భద్రపరచడం ముఖ్యమంటున్నారు. అలాగే అందులో కొన్ని బిర్యానీ ఆకుల్ని వేస్తే మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆకుల్లోని గుణాలు తేమను పీల్చుకుని పదార్థాలను పొడిగా ఉండేలా చేస్తాయంటున్నారు.
  • బియ్యం, గోధుమలు, ఇతర ధాన్యాలను గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే వాటిలో కొన్ని వేపాకులు వేయడం వల్ల పురుగులు పట్టకుండా కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక నట్స్, డ్రైఫ్రూట్స్​ను కూడా గాలి చొరబడని, పొడిగా ఉండే గాజు జార్లలో నిల్వ చేయాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఫ్రిజ్‌లో ఉంచాలనుకునే వారు జిప్‌లాక్ బ్యాగ్‌లో నిల్వ చేయాలంటున్నారు.
  • ఇంట్లోని పిల్లలు, పెద్దల కోసం రకరకాల స్నాక్స్​ను బయట నుంచి తెస్తుంటారు. ఇక వాటిని ఒక్కసారి ఓపెన్​ చేసిన తర్వాత ఎంత టైట్​గా క్లోజ్​ చేసిన గాలి పోతుంటుంది. దీంతో అవి మెత్తగా అవడంతో పాటు తేమకు బూజు పడతాయి కూడా. కాబట్టి స్నాక్స్‌ ఇంట్లో చేసినా, బయటి నుంచి కొని తెచ్చుకున్నా గాలి చొరబడని కంటైనర్లలో నిల్వ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

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