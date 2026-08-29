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మంచుకొండల్లో ప్రయాణం ఆహ్లాదమే! - కానీ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే ట్రిప్​ "హ్యాపీ"!

-ప్రకృతి అందాల్ని ఆస్వాదించేందుకు మంచు కొండలు బెస్ట్​ - కానీ హిమసీమలకు వెళ్లాలనుకునేవారు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

Tips to Stay Safe while Travel in Mountains
Tips to Stay Safe while Travel in Mountains (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 2:51 PM IST

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Tips to Stay Safe while Travel in Mountains: ఎత్తైన మంచు శిఖరాలు, లోతైన లోయలు.. నింగినుంచి దూకే జలపాతాలు.. ప్రకృతి అందాల్ని ఆస్వాదించేందుకు హిమాలయాలకన్నా అనువైన ప్రాంతం భూమిపైనే లేదంటారు యాత్రికులు. అందుకే కాస్త కష్టమైన అక్కడికి వెళ్లాలని ప్లాన్​ చేసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా నేపాల్​, భూటాన్​ వంటి దేశాలతో పాటు లద్దాఖ్​, మనాలి, రోహ్​తంగ్​ పాస్​, గ్యాంగ్​టక్​ -నాథులా పాస్​, బదరీనాథ్​, కేదారనాథ్​, కైలాస్​ మానసరోవర్​ వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. అయితే ఇటీవల హిమసీమలు చాలా మందికి కన్నీళ్లు తెపిస్తున్నాయి. నేపాల్​ జలప్రళయమే తాజా ఉదాహరణ. ఈ క్రమంలోనే నేపాల్​ సహా పర్వత ప్రాంతాలు, మంచుకొండలకు వెళ్లాలనుకునేవారు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

మంచుకొండల్లో ప్రయాణం ఎందుకంత ముప్పు:

  • నిమిషాల్లో మారే వాతావరణం: పర్వతాలను ఢీకొన్నప్పుడు గాలి చల్లబడుతుందని, తేమ ఎక్కువుంటే మేఘాలు వేగంగా ఏర్పడి ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం, మంచు కురుస్తుందంటున్నారు.
  • కుంభవృష్టి: తక్కువ సమయంలో కొద్దిప్రాంతంలోనే ఆకాశానికి చిల్లులుపడ్డట్టు వాన కురుస్తుందని, నేల, రాళ్లు ఈ నీటి ప్రవాహాన్ని మోయలేకపోతే బురద, రాళ్లతో కూడిన ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయంటున్నారు.
  • విరిగే కొండచరియలు: భారీ వర్షంతో మట్టి బరువు పెరిగి రాళ్ల మధ్య పట్టుతగ్గి మట్టి, రాళ్లు చెట్లు కిందికి జారిపడతాయని చెబుతున్నారు.
  • అవలాంచ్​: కొత్త, పాత మంచు పొరల మధ్య బలహీనత ఏర్పడితే మంచు కొండచరియలు ఒక్కసారిగా కిందికి జారతాయంటున్నారు.
  • రోడ్ల విధ్వంసం: నీటి ప్రవాహంతో రోడ్డు కింద మట్టి కొట్టుకుపోతుందని, వాగులు ఉప్పొంగి రోడ్లు, వంతెనలు ఆకస్మాత్తుగా దెబ్బతింటాయంటున్నారు.

ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి: అనువైన కాలం ఏది? కొండ చరియలు, అవలాంచ్​లు, వరదల ముప్పుందా? సముద్ర మట్టానికి ఎంత ఎత్తులో ఉంది? గాలి తక్కువుంటే ఆక్సిజన్​ సిలిండర్​ తీసుకెళ్లాలా? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అదే విధంగా వైద్య సదుపాయాలు, సెల్​ఫోన్​ సిగ్నలింగ్​ ఉందా? ట్రెక్కింగ్​ ఎంత దూరం? ఎంత ఎత్తుకు వెళ్లాలి? ఎన్ని గంటలు నడవాలి అనే విషయాలు గమనించాలని అంటున్నారు. అదే విధంగా బయలుదేరడానికి ముందేకాదు ప్రయాణం కొనసాగుతున్నంత సేపూ వాతావరణ హెచ్చరికలను పరిశీలించాలని, స్థానిక అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలంటున్నారు.

ప్రయాణానికి ముందు ఈ జాగ్రత్తలు:

  • వాతావరణ సూచనలే కాకుండా అవలాంచ్​, ల్యాండ్​ స్లైడ్​ అలర్ట్​లనూ చూడాలంటున్నారు.
  • స్థానిక జిల్లా యంత్రాంగం లేదా పోలీసులు రోడ్డు మూసివేశారని చెబితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఉందని బలవంతంగా వెళ్లకూడదంటున్నారు.
  • ఆగస్టు, సెప్టెంబర్​లో హిమాచల్​ప్రదేశ్​, సిక్కిం, లద్దాఖ్​లో వాతావరణ పరిస్థితులను రోజూ పరిశీలించాలంటున్నారు.
  • రాత్రివేళ పర్వత మార్గాల్లో ప్రయాణాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని వివరిస్తున్నారు.

ప్రయాణ సమయంలో:

  • కొండ అంచున, రాళ్లు వేలాడుతున్న ప్రాంతంలో వాహనం ఆపొద్దంటున్నారు.
  • భారీ వర్షం మొదలైతే నదులు, వాగులు, నాళాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలకు వెళ్లకూడదంటున్నారు.
  • కొండపైనుంచి చిన్న రాళ్లు పడటం, చెట్లు వంగడం, నేలలో పగుళ్లు, నీరు కొత్తగా ఊరడం వంటి సంకేతాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆ ప్రాంతం నుంచి దూరంగా వెళ్లాలంటున్నారు.
  • ల్యాండ్​ స్లైడ్​ జరిగిన ప్రదేశం దాటిపోయామని భావించి ఫొటోలు తీయడానికి ఆగకూడదంటున్నారు.
  • అవలాంచ్​ హెచ్చరికలున్న ప్రాంతాల్లో గైడ్​ లేకుండా వెళ్లకూడదని సూచిస్తున్నారు.

"హిమాలయ ప్రాంతాలకెళ్లే వారు అక్కడి వాతావరణంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. స్థానిక జలపాతాలు, డ్యామ్​ల వద్ద అప్రమత్తత అవసరం. కుంభవృష్టి, భారీ వర్షాలు, కొండచరియలు, అవలాంచ్​లు విరిగిపడే సమయంలో ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాల్సిందే" - రంగారావు, ఫౌండర్​, అడ్వంచర్​ క్లబ్​ ఆఫ్​ తెలంగాణ.

టూర్​ నిర్వాహకుడికి అనుభవం ఉందా?:

  • పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం, వాటర్​ రాఫెల్లింగ్​ సాహసయాత్రల్లో అనుభవం ఉన్న సంస్థను ఎంపిక చేసుకోవడం కీలకం అంటున్నారు. తక్కువ ధరకు ప్యాకేజీ ఇస్తున్నారనే కారణంతో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోకూడదంటున్నారు.
  • గైడ్లు, సిబ్బంది శిక్షణ పొందారా? తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
  • ప్రయాణ ప్రణాళిక, బస ప్రాంతాలు, నిర్వాహక సంస్థ వివరాలు, అత్యవసర సంప్రదింపు నంబర్లను కుటుంబసభ్యులకు తప్పనిసరిగా పంపాలని, ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకోవాలంటున్నారు.

ఏ వాహనం సురక్షితం: హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల్లో మంచు, బురద, కొండచరియలు, జారుడు రోడ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి ప్రయాణించే వాహనం ఎంపిక అత్యంత కీలకం అంటున్నారు. ఫోర్​ వీలర్​లో నాలుగు చక్రాలకూ ఇంజిన్​ శక్తినిపంపే వాహనాలు ఎంచుకోవాలంటున్నారు. మంచు, బురద, రాళ్ల రోడ్లపై గ్రిప్​ దొరుకుతుందని, మంచు పేరుకున్న రోడ్లలో వాహన టైర్లకు ప్రత్యేకంగా స్నో చైన్లు అమర్చుకుంటే టైర్లు, రోడ్డు మధ్య గ్రిప్​ ఉంటుందంటున్నారు. లేదంటే మంచులో టైర్లు కదలకపోవడం, జారిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

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TRAVEL TIPS IN SNOW MOUNTAINS

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