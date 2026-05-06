ETV Bharat / offbeat

ఫ్యామిలీతో కలిసి రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే "డబ్బులు" సేవ్​!

-రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్లే ముందు ఈ సూచనలు పాటించాలట -ఇలా చేస్తేనే డబ్బులు వేస్ట్​ కావట!

Tips to Save Money in Restaurants
Tips to Save Money in Restaurants (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips to Save Money in Restaurants: ఒకప్పటితో పోలిస్తే రెస్టారెంట్లకు వెళ్లే వారి సంఖ్య పెరిగింది. బర్త్​డే, మ్యారేజ్​ డే ఇలా అకేషన్​ ఏదైనా కుటుంబంతో కలిసి బయట తినడం పరిపాటి అయ్యింది. కేవలం అకేషన్స్​ అప్పుడు మాత్రమే కాకుండా పిల్లలు అడిగారనో, తినాలనిపించదనో కూడా వెళ్తుంటారు. కాగా ఇంటి భోజనంతో పోలిస్తే.. బయట హోటల్స్​లో తింటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. అయితే అది ఆర్థిక భారం కాకూడదు. అందుచేత తరచూ బయట తినేవారు, అప్పడప్పుడూ రెస్టారెంట్లకు వెళ్లేవారు కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే ఆ ఖర్చులు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రద్దీ లేని సమయాలు: వీకెండ్స్​తో పోలిస్తే సాధారణ రోజుల్లో రెస్టారెంట్లలో రద్దీ తక్కువ ఉంటుంది. వ్యాపారులు కూడా ఆయా రోజుల్లో ఆహార పదార్థాలపై ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్​ ఇస్తుంటారు. అంతేకాదు సాయంత్రం 7 గంటలకు ముందు కూడా కొన్ని పేరున్న హోటల్స్‌ కూడా హ్యాపీ అవర్స్‌ కింద పరిగణించి ధరల్లో రాయితీని ప్రకటిస్తాయి. హోటల్​ బిల్లు తగ్గించుకోవాలనుకునేవారు రద్దీలేని రోజులను, సమయాలను ఉపయోగించుకుంటే మంచిదంటున్నారు. అదే విధంగా డిన్నర్‌తో పోలిస్తే లంచ్‌ మెనూలు తక్కువ ధరలను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి డబ్బు ఆదా చేసుకోవడానికి వీలున్నంతవరకు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఎంచుమంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే, వాలెంటైన్స్‌ డే రోజున రెస్టరంట్స్‌కు వెళ్లకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ముందే ప్లాన్‌ అవసరం: రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లే ముందే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలనే దానిపై ముందుగా ప్లాన్‌ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. దీనివల్ల ఆహార ఖర్చు ఎంత అవుతుందో ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చని.. ఈ క్రమంలో అనవసర ఖర్చును తగ్గించుకోవడంతో పాటు తినే ఆహారంపై కూడా కంట్రోల్​ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందువల్ల వంటకాలు, పానీయలను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవడం ద్వారా ముందుగా అనుకున్న బడ్జెట్‌కు కట్టుబడి ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

క్రెడిట్‌ కార్డులు: కొన్ని క్రెడిట్‌ కార్డులు భాగస్వామ్య రెస్టారెంట్లలో ప్రత్యేకమైన డైనింగ్‌ డీల్స్‌, డిస్కౌంట్స్‌ లేదా ప్రత్యేక ప్రమోషన్స్‌ యాక్సెస్‌ను అందిస్తాయి. ఆయా రెస్టారెంట్స్‌ మీ క్రెడిట్‌ కార్డు సంస్థతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయండి. ఈ ఆఫర్లలో తరచుగా కొనుగోలుపై.. వన్‌ గెట్‌ - వన్‌ ఫ్రీ డీల్స్‌, కాంప్లిమెంటరీ డిష్‌లు లేదా తగ్గింపు సెట్‌ మెనూలు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన ఆహారాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రివార్డ్స్‌ను అందించే క్రెడిట్‌ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా కస్టమర్లు డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు.

ఆర్డర్‌ ఉమ్మడిగా: ఒక కుటుంబం మొత్తం లేదా స్నేహితులు కలిసి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లినప్పుడు.. వ్యక్తిగతంగా ఆహార పదార్థాలను ఆర్డర్‌ చేయడానికి బదులుగా ఉమ్మడిగా అందరూ కలిసి ఒకే జంబో ఫ్యామిలీ ప్యాక్‌ను ఆర్డర్‌ చేయడం మేలంటున్నారు. దీనివల్ల ఆహార ధర మీ భాగానికి తక్కువ పడడమే కాకుండా, ఆహార వృథా లేకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా ఒకటే డిష్​ కాకుండా 2,3 రకాల వంటకాలను ఆర్డర్‌ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువ రకాలు ఆరగించినట్లు ఉంటుంది. ధరలపై కూడా ఆఫర్లు ఉంటాయి.

ఆఫర్లు: వినియోగదారులు.. కొన్ని రెస్టారెంట్స్‌, సూపర్‌ మార్కెట్లకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది సేల్స్‌ ప్రమోషన్‌ చేసే వ్యక్తులు.. కొన్ని ఫామ్స్‌ ఇచ్చి పూరించమని అడుగుతారు. రెస్టారెంట్ల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులు అయితే, వినియోగదారుల పెళ్లి రోజు, కుటుంబ సభ్యుల పుట్టిన రోజు వివరాలను తీసుకుంటారు. తర్వాత, ఆ ప్రత్యేక రోజుల్లో ఆయా కుటుంబాలను రెస్టరంట్లకు ఆహ్వానించి రాయితీ ధరలకు ఆహార, పానీయాలను అందిస్తారు. ఇటువంటి ఆఫర్లు ఉన్నప్పుడు ఆయా కుటుంబాల వారు తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల, మీ ప్రత్యేకమైన రోజును సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నట్లు ఉండడమే కాకుండా, తక్కువ ధరకే మంచి విందును ఆరగించొచ్చు.

కూపన్స్​ కూడా ముఖ్యమే: రెస్టారెంట్స్‌ లేదా ఫుడ్‌ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ అందించే కూపన్స్‌, వోచర్స్‌, లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్‌ల ప్రయోజనాన్ని పొందితే.. ఇవి ఆహార ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ఫైన్‌ డైనింగ్‌ రెస్టారెంట్స్‌ కోసం డైనింగ్‌ డీల్స్‌, డిస్కౌంట్‌ వోచర్లను అందించే అనేక వెబ్‌సైట్స్‌ ఉన్నాయి. ఇది పూర్తిగా రెస్టారెంట్లతో వారు కలిగి ఉన్న భాగస్వామ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఈ యాప్స్ పనికొస్తాయి: ​ EazyDiner, Swiggy's DineOut వంటి డైనింగ్‌ యాప్స్‌ టేబుల్స్‌ రిజర్వ్‌ చేయడానికి, డిస్కౌంట్స్‌ పొందేందుకు అనుమతిస్తాయి. ఈ ఫుడ్‌ సేవింగ్‌ యాప్స్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా, యాప్‌ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ప్రత్యేక ఆఫర్స్‌, డిస్కౌంట్స్‌, ప్రత్యేకమైన డీల్స్‌ను పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఇవి గమనించాలి: చాలా వరకు రెస్టారెంట్లు కొన్ని రకాల వంటకాలకు ఫేమస్​. ఈ ఆహార పదార్థాల కోసమే వినియోగదారులు తరచూ అక్కడికి వెళుతుంటారు. అయితే, ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని భావించేవారు కేవలం అక్కడ లభించే ప్రత్యేక వంటకాలను ఆరగించడమే మంచిదని.. కూల్​డ్రింక్స్​, ప్యాకింగ్‌ వాటర్‌ బాటిల్స్‌ను తీసుకోకపోవడమే మేలంటున్నారు. ఎందుకంచే వీటిపై పన్నులు అదనంగా ఉండడం వల్ల ఖరీదు ఎక్కువ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. చివరిగా సర్వర్‌ బిల్లు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు తీసుకున్న ఐటమ్స్‌కే బిల్లు ఉందని నిర్ధరించుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.

ఇక గూగుల్ సెర్చ్​ 'AI మోడ్‌'లోనే నేరుగా రెస్టారెంట్ బుకింగ్‌లు- ఎలాగంటే?

సమాధుల మధ్య 'లక్కీ' రెస్టారెంట్- అయినా జనాలు తగ్గేదేలే- టీ తాగడానికి క్యూ- స్పెషల్ ఏంటంటే?

TAGGED:

TIPS TO SAVE MONEY IN RESTAURANTS
HOW TO SAVE MONEY IN RESTAURANTS
MONEY SAVING TIPS IN TELUGU
రెస్టారెంట్​లో డబ్బులు సేవ్​
TIPS TO SAVE MONEY IN RESTAURANTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.