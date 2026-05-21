ETV Bharat / offbeat

దుస్తులపై "టీ" మరకలా? - ఈ వంటింటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయట!

- మీకు నచ్చిన దుస్తులపై చాయ్​ పడిందా? - ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

Tips to Remove Tea Stains from Clothes
Tips to Remove Tea Stains from Clothes (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips to Remove Tea Stains from Clothes: భారతీయులకు టీ అనేది ఒక ఎమోషన్​. వేడివేడి టీని ఆస్వాదించుకుంటూ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే, టీ తాగుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి అది ఒలికి దుస్తుల మీద పడడం, ఆ ప్రదేశంలో మరకలవడం సర్వసాధారణం. ఇక ఈ మరకలను వదిలించుకోవడానికి చాలా మంది అనేక రకాల ప్రయత్నాలే చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మరక పడిన చోట సబ్బుతో బాగా రుద్దడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ ప్రయత్నాలతో మరక పోవడం పక్కన పెడితే ఆ ప్రదేశంలో దుస్తుల రంగు వెలిసిపోయినట్లుగా తయారవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే దుస్తులపై పడిన టీ మరకల్ని తొలగించుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెనిగర్​: టీ మరకల్ని తొలగించడంలో వెనిగర్ బాగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం 5 కప్పుల నీటిలో చెంచా వెనిగర్ వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్‌లో పోసి మరక పడిన చోట స్ప్రే చేసి నెమ్మదిగా రుద్దాలని.. తద్వారా క్రమంగా మరక తొలగిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

వేడి నీరు: నార్మల్​ దుస్తులతో పోలిస్తే కాటన్ వస్త్రాలపై టీ మరకలు పడితే ఓ పట్టాన వదలవు. అలాంటప్పుడు ఈ చిట్కా పనికొస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కడైతే టీ మరక పడిందో ఆ ప్రదేశంలో కాస్త వేడిగా ఉన్న నీటిని డైరెక్ట్​గా పోయాలంటున్నారు. అయితే, మరీ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగించకూడదని.. దుస్తుల నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

బేకింగ్ సోడా: వంటకాల్లో ఉపయోగించే బేకింగ్​ సోడాతో దుస్తులపై టీ మరకలను పొగొట్టొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం టీ మరకలు పడిన ప్రదేశంలో చెంచా బేకింగ్ సోడా వేసి నెమ్మదిగా రుద్దాలంటున్నారు. కాసేపటి తర్వాత దుస్తుల్ని శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

టూత్​పేస్ట్​: దుస్తుల రంగు వెలిసిపోకుండా టీ మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవాలంటే టూత్‌పేస్ట్ యూజ్​ చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మరక పడిన చోట టూత్‌పేస్ట్ కొద్దిగా అప్లై చేసి 20 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలని.. ఆపై మంచి నీటితో ఆ వస్త్రాన్ని ఉతికేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఈ టిప్స్​ కూడా పనికొస్తాయి :

  • దుస్తులపై టీ పడిన వెంటనే వెళ్లి నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే మరక సులభంగా పోతుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అలా కుదరకపోతే చల్లటి నీటిలో ఆ వస్త్రాన్ని అరగంట పాటు నానబెట్టి.. అనంతరం శుభ్రం చేసుకుంటే రిజల్ట్​ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
  • చాలా మంది టీ మరకల్ని తొలగించుకోవడానికి నిమ్మరసాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, ఇందులోని బ్లీచింగ్ గుణాల వల్ల దుస్తుల రంగు వెలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ చిట్కాను తెలుపు రంగు దుస్తులకు మాత్రమే ఉపయోగించడం బెస్ట్​ అంటున్నారు.
  • టీ మరక పడిన చోట కాస్త లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి చేతి మునివేళ్లతో నెమ్మదిగా రుద్ది కాసేపు పక్కన పెట్టి.. ఆ తర్వాత వాష్​ చేస్తే మరక పోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

వాటర్​, టీ, కాఫీల కోసం "ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్"​ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్​ చేస్తే దుర్వాసన పోతుంది!

"టీ" వివిధ రంగులు, రుచుల్లో ఎందుకుంటుందో తెలుసా? - దాని వెనుక ఉన్న రహస్యాలివే!

TAGGED:

TEA STAINS REMOVING TIPS
TIPS TO REMOVE TEA STAINS
BEST WAYS TO CLEAN TEA STAINS
దుస్తులపై టీ మరకలు పోవాలంటే
TIPS TO REMOVE TEA STAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.