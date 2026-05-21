దుస్తులపై "టీ" మరకలా? - ఈ వంటింటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయట!
- మీకు నచ్చిన దుస్తులపై చాయ్ పడిందా? - ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : May 21, 2026 at 1:02 PM IST
Tips to Remove Tea Stains from Clothes: భారతీయులకు టీ అనేది ఒక ఎమోషన్. వేడివేడి టీని ఆస్వాదించుకుంటూ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే, టీ తాగుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి అది ఒలికి దుస్తుల మీద పడడం, ఆ ప్రదేశంలో మరకలవడం సర్వసాధారణం. ఇక ఈ మరకలను వదిలించుకోవడానికి చాలా మంది అనేక రకాల ప్రయత్నాలే చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మరక పడిన చోట సబ్బుతో బాగా రుద్దడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ ప్రయత్నాలతో మరక పోవడం పక్కన పెడితే ఆ ప్రదేశంలో దుస్తుల రంగు వెలిసిపోయినట్లుగా తయారవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే దుస్తులపై పడిన టీ మరకల్ని తొలగించుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వెనిగర్: టీ మరకల్ని తొలగించడంలో వెనిగర్ బాగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం 5 కప్పుల నీటిలో చెంచా వెనిగర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో పోసి మరక పడిన చోట స్ప్రే చేసి నెమ్మదిగా రుద్దాలని.. తద్వారా క్రమంగా మరక తొలగిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
వేడి నీరు: నార్మల్ దుస్తులతో పోలిస్తే కాటన్ వస్త్రాలపై టీ మరకలు పడితే ఓ పట్టాన వదలవు. అలాంటప్పుడు ఈ చిట్కా పనికొస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కడైతే టీ మరక పడిందో ఆ ప్రదేశంలో కాస్త వేడిగా ఉన్న నీటిని డైరెక్ట్గా పోయాలంటున్నారు. అయితే, మరీ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగించకూడదని.. దుస్తుల నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
బేకింగ్ సోడా: వంటకాల్లో ఉపయోగించే బేకింగ్ సోడాతో దుస్తులపై టీ మరకలను పొగొట్టొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం టీ మరకలు పడిన ప్రదేశంలో చెంచా బేకింగ్ సోడా వేసి నెమ్మదిగా రుద్దాలంటున్నారు. కాసేపటి తర్వాత దుస్తుల్ని శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
టూత్పేస్ట్: దుస్తుల రంగు వెలిసిపోకుండా టీ మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవాలంటే టూత్పేస్ట్ యూజ్ చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మరక పడిన చోట టూత్పేస్ట్ కొద్దిగా అప్లై చేసి 20 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలని.. ఆపై మంచి నీటితో ఆ వస్త్రాన్ని ఉతికేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఈ టిప్స్ కూడా పనికొస్తాయి :
- దుస్తులపై టీ పడిన వెంటనే వెళ్లి నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే మరక సులభంగా పోతుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అలా కుదరకపోతే చల్లటి నీటిలో ఆ వస్త్రాన్ని అరగంట పాటు నానబెట్టి.. అనంతరం శుభ్రం చేసుకుంటే రిజల్ట్ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- చాలా మంది టీ మరకల్ని తొలగించుకోవడానికి నిమ్మరసాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, ఇందులోని బ్లీచింగ్ గుణాల వల్ల దుస్తుల రంగు వెలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ చిట్కాను తెలుపు రంగు దుస్తులకు మాత్రమే ఉపయోగించడం బెస్ట్ అంటున్నారు.
- టీ మరక పడిన చోట కాస్త లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి చేతి మునివేళ్లతో నెమ్మదిగా రుద్ది కాసేపు పక్కన పెట్టి.. ఆ తర్వాత వాష్ చేస్తే మరక పోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
