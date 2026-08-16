ఖరీదైన 'రూమ్ ఫ్రెష్నర్స్' వద్దు! - ఈ సింపుల్ టిప్స్తో వంటింటి దుర్వాసనకు చెక్!
వర్షాకాలం కిచెన్లో బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తోందా? - ఇలా చేస్తే సూపర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 5:17 PM IST
Tips to Remove Kitchen Bad Smell : వర్షాకాలంలో అధిక తేమ కారణంగా ఇంట్లో అదో రకమైన వాసన వస్తుంటుంది. అందులోనూ వంటగదిలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గాలి, వెలుతురు తక్కువగా ఉండడంతో పాటు వంట చేసేటప్పుడు వెలువడే ఘాటైన వాసనలూ దీనికి తోడవడంతో మరింత అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంటుంది. అయితే, ఈ సీజన్లో వంటగదిలో వచ్చే దుర్వాసనల్ని పోగొట్టడంలో ఈ టిప్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వెనిగర్ :
చాలా మంది ఈ సీజన్లో గదిలో బ్యాడ్ స్మెల్స్ రాకుండా రూమ్ ఫ్రెష్నర్స్ వాడుతుంటారు. అయితే, వీటికి బదులుగా వెనిగర్ ఇలా వాడినా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వెనిగర్ నింపి దాన్ని రాత్రి మొత్తం కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్పై ఉంచాలి. ఉదయానికల్లా కిచెన్లోని దుర్వాసనల్ని అది పీల్చేసుకుంటుందట. ఫలితంగా కిచెన్లోని గాలి శుభ్రపడుతుందంటున్నారు. అంతేకాదు, వెనిగర్, వాటర్ సమాన పరిమాణంలో కలిపి, ఆ మిశ్రమంతో దుర్వాసన వచ్చే షెల్ఫులు, వస్తువులపై స్ప్రే చేసి ఆరనివ్వాలి. తద్వారా చక్కటి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఇక్కడ వెనిగర్ బదులు బేకింగ్ సోడా కూడా ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు.
నిమ్మచెక్కలు :
ఇవి కూడా వంటగదిలోని దుర్వాసనల్ని దూరం చేయడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం నిమ్మచెక్కల్ని నీటిలో వేసి మరిగించాలి. ఈ క్రమంలో వెలువడే వాయువులు, ఘాటైన వాసనలు బ్యాడ్ స్మెల్ను దూరం చేసి కిచెన్ మొత్తాన్ని పరిమళభరితం చేస్తాయట.
మసాలా దినుసులు :
కిచెన్లోని దుర్వాసనల్ని వంటల్లో ఉపయోగించే మసాలా దినుసులతో కూడా దూరం చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక బౌల్లో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని అందులో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వంటివి వేసి మరిగించాలి. ఈ క్రమంలో వెలువడే వాయువులు కమ్మటి సువానల్ని వెదజల్లుతాయంటున్నారు.
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కాఫీ గింజలు :
ప్రస్తుతం ఎవరింట్లో చూసినా ఎక్కువగా మాడ్యులర్ కిచెన్లే ఉంటున్నాయి. అయితే అందులోని అరలు మూసి ఉండడం వల్ల గాలి తగలక వాటిలో నుంచి అదో రకమైన స్మెల్ వస్తుంటుంది. అలాంటి టైమ్లో కాఫీ గింజలను ఇలా వాడితే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అదెలాగంటే, చిన్న చిన్న గిన్నెల్లో కొన్ని కాఫీ గింజల్ని వేసి కిచెన్ అరల్లో, మూలల్లో ఉంచాలి. ఫలితంగా ఆయా దుర్వాసనలు, తేమను కాఫీ గింజలు పీల్చేసుకుని మంచి స్మెల్ను ఇస్తాయట.
ఇలా చేసినా కిచెన్ స్మెల్ ఔట్!
- కొంతమందికి నాన్వెజ్ వండే క్రమంలో పాత్ర నుంచి నీచు వాసన వెలువడడం, ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఘాటైన వాసనలు రావడం నచ్చకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో పాత్రపై "చార్కోల్ ఫిల్టర్ స్ప్లాటర్ స్క్రీన్" అమర్చితే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. జాలీ లాంటి మూతలా ఉండే ఇది బౌల్ నుంచి వెలువడే వాసనల్ని గ్రహించి, బయటికి రాకుండా చేస్తుందంటున్నారు.
- చెక్కతో తయారుచేసిన తలుపులు, కిచెన్ క్యాబినెట్స్పై తేమ చేరినా అదో రకమైన స్మెల్ వస్తుంటుంది. అప్పుడు వినెగర్, వేప నూనె, కొన్ని చుక్కల ఏదైనా అత్యవసర నూనె ఈ మూడింటినీ కలిపి ఆ మిశ్రమంతో ఆయా క్యాబినెట్స్ని తుడవడం చేయాలి. ఆ తర్వాత పొడిగుడ్డతో మరోసారి శుభ్రం చేస్తే బ్యాడ్ స్మెల్ ఉండదంటున్నారు.
- వర్షాలతో పాటు వంట చేసేటప్పుడు వెలువడే ఆవిర్ల కారణంగా వంటగదిలో గోడలు, మూలలపై తేమ చేరుతుంది. దానివల్ల కూడా కిచెన్లో బ్యాడ్ స్మెల్స్ దుర్వాసనలు వెలువడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కిచెన్లో వాటర్ప్రూఫ్ పెయింట్ వేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- వంటగదిలో గాలి బాగా ఆడేలా తలుపులు, కిటికీలు ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. అలాగే, వంట చేస్తున్న టైమ్లో చిమ్నీలు, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ వంటివి ఆన్ చేసి ఉంచితే కొంతవరకు ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- వీటితో పాటు కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ని డైలీ శుభ్రం చేయడం, నిర్ణీత వ్యవధుల్లో అరల్ని, క్యాబినెట్స్ని క్లీన్ చేయడం, చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు పడేయడం వంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే వర్షాకాలంలోనూ వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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