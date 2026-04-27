చేదు కారణంగా "కాకర" తినలేకున్నారా? - ఈ టిప్స్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ - కర్రీ టేస్ట్ కూడా సూపర్!
Tips to Reduce Bitterness in Bitter Gourd (Getty Images)
Published : April 27, 2026 at 3:01 PM IST
Tips to Reduce Bitterness in Bitter Gourd: కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు మొహం చిట్లించుకుంటారు చాలామంది. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే అస్సలు వద్దని చెబుతుంటారు. అయితే కాకరకాయను ఇంతగా వద్దనడానికి కారణం చేదుగా ఉండడమే. ఈ క్రమంలోనే చేదు పోగొట్టడానికి అమ్మలు చాలా ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి అంతగా వర్కవుట్ అవ్వవు. దీంతో మార్కెట్ను నుంచి తేవడమే మానేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో కాకరలోని చేదును తగ్గించుకుని రుచిని పెంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అదెలాగో చూద్దాం.
- ముందుగా కాకరపై బొడిపలుగా ఉండే తొక్కను పైపైన తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని రౌండ్ ముక్కలుగా తరిగి రెండు మూడు గంటల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కాకరలోని తేమ శాతం తగ్గి ఆటోమేటిక్గా చేదు కూడా తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఈ స్లైసులతో కూర వండుకుంటే అంత చేదుగా కూడా ఉండదంటున్నారు. అంతేకాదు ఇలా ఎండబెట్టడం వల్ల ముక్కల షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుందట.
- చాలా మంది కాకరలోని చేదు తగ్గాలని ఉప్పు కలుపుతుంటారు. అయితే ఉప్పుతో పాటు చిటికెడు పసుపు కూడా కలిపి.. ఈ ముక్కల్ని జల్లి గిన్నెలో ఉంచి ఓ గిన్నెపై పెట్టాలి. దీంతో ఉప్పు, పసుపుల మిశ్రమం కాకరలోని చేదును గ్రహించడం వల్ల రసం గిన్నెలోకి చేరుతుందని.. ఫలితంగా చేదు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఆపై ఈ ముక్కలతో కూర చేసుకుంటే రుచిగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- పకోడీ, బజ్జీలు.. వంటివి చేసేటప్పుడు కొంతమంది ఆ పిండిలో కాయగూర ముక్కల్నీ వాడుతుంటారు. అయితే ఇలా నూనెలో డీప్ఫ్రై చేసే స్నాక్స్ తయారీలో కాకర ముక్కల్ని వాడితే వాటిలోని చేదు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- కొంతమంది కాకరకాయల్ని గింజలతో పాటు వండేస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా కూర చేదుగా ఉంటుంది. కాబట్టి కాకరకాయ అస్సలు తినలేమని అనుకునేవారు గింజలు తీసేసి కుక్ చేసుకుంటే చేదు కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒక గిన్నెలో కప్పు నీళ్లు, కప్పు వినెగర్, రెండు టేబుల్స్పూన్ల చక్కెర వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమంలో కాకర ముక్కల్ని వేసి అరగంట పాటు ఉంచాలి. దీనివల్ల కూడా చేదు తగ్గుతుందట! ఆపై శుభ్రం చేసుకొని వండుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో టీస్పూన్ ఉప్పు, కాకర ముక్కల్ని వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆపై వేడి నీళ్లు వంపేసి ముక్కలను చల్లటి నీటిలోకి మార్చి ఆ తర్వాత ఉపయోగిస్తే కాకరలోని చేదు తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. అంతే కాకుండాముక్కలూ మృదువుగా మారి.. కూర రుచీ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- కాకరకాయతో వివిధ రకాల వంటకాలు తయారు చేసేటప్పుడు.. అందులో కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేయాలంటున్నారు. దీనివల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని.. కర్రీ రుచి కూడా బాగుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- కాకర ముక్కల్ని పెరుగులో మ్యారినేట్ చేసి గంట పాటు వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత కూర చేసుకుంటే రుచికి రుచి.. చేదుగా కూడా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.
- కాకారకాయ ముక్కలకు ఉప్పు కలిపి వండే ముందు గట్టిగా పిండితే.. అందులోని నీళ్లు బయటికి వస్తాయని.. దీనిలోని చేదు కొంతవరకు బయటికి వెళ్లేపోయే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇలా ఈ చిట్కాల్ని పాటించడం వల్ల పోషకాలు కోల్పోకుండా కాకరలోని చేదును తగ్గించచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా రుచికి రుచి.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మన సొంతమవుతాయని చెబుతున్నారు.