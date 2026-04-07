సమ్మర్​లో కూడా "మొక్కలు" తాజాగా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

-మొక్కల పెంపకంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడుతుందంటున్న నిపుణులు!

Tips to Protect Plants in Summer
Tips to Protect Plants in Summer (ETV Bharat)
Published : April 7, 2026 at 12:52 PM IST

Tips to Protect Plants in Summer: ప్రస్తుతం గార్డెనింగ్‌ చాలా మందికి అలవాటుగా మారిపోయింది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, ఇంటి అవసరాల కోసం చాలా మంది త‌మ ఇళ్లలో ర‌క‌ర‌కాల మొక్క‌ల‌ను పెంచుతుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం సమ్మర్​ నడుస్తోంది. ఇక వేసవి అంటే మండే ఎండలు, పొడిబారిన గాలి, నీటి కొరత. దీంతో ఈ కాలంలో మన ఇంటి చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటాయి. అయితే సరైన సంరక్షణతో ఈ కాలంలో వాటిని పచ్చదనంతో కళకళలాడేలా చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆ టైమ్​లో మాత్రమే: మొక్కలకు వేసవి కాలంలో తప్పనిసరిగా నీళ్లు పోయాలి. అలాగని రోజులో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నీళ్లు పోయడం చేయకూడదని అంటున్నారు. తప్పనిసరిగా ఉదయమో, సాయంత్రమో, ఎండ తీవ్రత తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పోయాలని.. అప్పుడే నేలలో తేమ ఎక్కువ సేపు నిలుస్తుందని దీని వల్ల మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా మధ్యాహ్నం సమయంలో, ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పోస్తే అవి వెంటనే ఆవిరైపోతాయని.. మొక్కకు ఉపయోగం తక్కువని చెబుతున్నారు.

మల్చింగ్‌ చేయాలి: ఎండాకాలంలో మొక్కల చుట్టూ మల్చింగ్‌ చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఎండిన ఆకులు, కొబ్బరి పొట్టు, గడ్డి వంటి పదార్థాలను మొక్క మొదళ్లలోని మట్టిపై పరవడం చేయాలంటున్నారు. దీని వల్ల నేలలో తేమ నిలుస్తుందని, అలాగే వేడి నేరుగా వేర్లకు తగలకుండా అడ్డుకుంటుందని చెబుతున్నారు.

నీడ అవసరం: వేసవిలో ఎండ తీవ్రత రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే నేరుగా పడే సూర్యకాంతిని కొన్ని సున్నితమైన మొక్కలు తట్టుకోలేవు. కాబట్టి అలాంటి మొక్కలను షేడ్‌ నెట్‌ కింద లేదా చెట్ల నీడలో ఉంచడం మంచిదంటున్నారు. ఇంట్లో పెంచే ఇండోర్‌ ప్లాంట్స్‌ను కిటికీ పక్కన పెట్టేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

తక్కువ ఎరువులు: రసాయన ఎరువుల వినియోగం వేసవిలో తగ్గించడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ కాలంలో వేడి.. మొక్కలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుందని.. బదులుగా వర్మీ కంపోస్ట్, కిచెన్‌ వ్యర్థాలతో చేసిన ఎరువుల్ని వాడితే మొక్కలకు నెమ్మదిగా పోషకాలు విడుదల అవుతాయని సూచిస్తున్నారు.

ప్రూనింగ్‌ అవసరమే: ఎండిపోయిన కొమ్మలు, ఆకులను తొలగించడం వల్ల మొక్క శక్తి వృథా కాకుండా కొత్త పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందని.. గాలి ప్రసరణ కూడా మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. కుండీల్లో మొక్కలు పెంచేవారు అవి వేడెక్కకుండా చూసుకోవాలని.. లేదంటే వేర్లు దెబ్బతింటాయని అంటున్నారు. అందుకే ప్లాస్టిక్‌ రకాలకు బదులుగా మట్టి కుండీలను వినియోగించాలని.. వాటికి తెల్లరంగు పూస్తే వేడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. తరచూ మొక్కలపైన గాల్లోకి నీటిని స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా వేడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.

ఇంట్లో కాలుష్యం తగ్గించే మొక్కలు ఇవే - మరి ఈ మొక్కల లాభాలు ఏంటో తెలుసా!

మొక్కలకు సరిగ్గా నీరు పెట్టడం ఎలా? - ఈ తప్పులు చేస్తే అవి చనిపోయే అవకాశం!

