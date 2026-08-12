కొత్త చెప్పులు కరుస్తున్నాయా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సమస్య ఉండదట!
-కొత్త చెప్పులకు ఉండే స్ట్రాప్స్ వల్ల పాదాల చర్మం రాపిడికి గురై రకరకాల సమస్యలు - ఈ క్రమంలోనే చెప్పులు ధరించే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివిరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 12, 2026 at 9:56 AM IST
Tips to Prevent Shoe Bites: నేటి తరం యువత "స్టైల్ ముఖ్యం బిగిలు" అంటూ ట్రెండీగా ఉండే చెప్పులను ఎంచుకుంటుంటారు. అందులో హీల్స్, శాండిల్స్, జూతీస్ వంటి వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు. అయితే వాటి స్ట్రాప్స్ వల్ల పాదాల చర్మం రాపిడికి గురై అక్కడి స్కిన్ ఎరుపెక్కడం, చిన్నపాటి గాయమవడం.. చాలామందికి అనుభవమే. అయితే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఇవి ప్రయత్నిస్తే మంచిదట:
- కొత్త చెప్పులు వేసుకునే ముందే పాదాలకు కొద్దిగా పెట్రోలియం జెల్లీ, కొబ్బరి నూనె వంటివి రాసుకుంటే, వాటి స్ట్రాప్స్ వల్ల చర్మం రాపిడికి గురి కాదని, తద్వారా గాయాలవకుండా జాగ్రత్తపడచ్చొని వివరిస్తున్నారు.
- ప్రత్యేకమైన యాంటీ షూ బైట్ జెల్స్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని, వాటిని చెప్పులు, షూస్ బిగుతుగా అనిపించిన చోట చర్మంపై అప్లై చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- పొడిగా ఉన్న సబ్బును షూ స్ట్రాప్స్, పట్టీల లోపలి వైపు రుద్దాలని, ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఒక మృదువైన పొరలాగా ఏర్పడుతుందంటున్నారు. ఫలితంగా షూ వేసుకున్న తర్వాత చర్మంపై రాపిడి జరగకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- సిలికాన్ జెల్ ప్యాడ్స్, హీల్ గ్రిప్స్, యాంటీ-ఫ్రిక్షన్ స్ట్రిప్స్ వంటివి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని, షూ బిగుతుగా ఉన్న చోట వీటిని అమర్చుకోవడం, ధరించడం చేస్తే చెప్పులు కరవకుండా, సౌకర్యంగా ధరించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
- కొన్న కొత్తలో చెప్పులు బిగుతుగా ఉండడం వల్ల పాదాలపై గాయాలవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి అవి కాస్త వదులుగా అయ్యేంత వరకు.. ముందుగా మందంగా ఉన్న సాక్సులు ధరించి, ఆపై చెప్పులు వేసుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు.
- కొన్ని చెప్పుల స్ట్రాప్స్, పట్టీలు బిగుతుగా, గరుకుగా ఉంటాయని, ఇలాంటప్పుడు వాటిపై కొద్దిగా లెదర్ కండిషనర్, మాయిశ్చరైజర్ వంటివి పూస్తే అవి త్వరగా మెత్తబడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా చర్మంపై రాపిడి జరగకుండా, గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
- చెప్పులు ధరించే ముందు కాళ్లకు టాల్కమ్ పౌడర్ రాసుకోవడం, చెప్పుల లోపల కూడా కొద్దిగా చల్లడం వల్ల చర్మానికి రాపిడి కలగకుండా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- షూస్, శాండిల్స్ స్ట్రాప్స్ బిగుతుగా ఉండి కరుస్తాయనిపించిన చోట చర్మం పైన చిన్న బ్యాండ్ ఎయిడ్ అతికించుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
చెప్పులు కరిస్తే ఏం చేయాలి: అయితే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా.. కొన్నిసార్లు కొత్త చెప్పుల వల్ల చర్మంపై చిన్న చిన్న గాయాలవుతుంటాయని.. దీనివల్ల మంట, నొప్పి ఇబ్బంది పెడుతుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఉపశమనం పొందచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- ముందుగా గాయమైన చోట సబ్బు, చల్లటి నీటితో శుభ్రంగా కడగాలని, పొడిగా తుడిచి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె అప్లై చేస్తే ఉపశమనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- గాయమైన చోట ఐస్ప్యాక్ పెట్టినా ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఓ ఐస్ముక్కను కాటన్ క్లాత్లో చుట్టి, పది నిమిషాల పాటు ఆ ప్రదేశంలో అద్దుతూ ఉంటే ఫలితంగా ఆ భాగంలో నొప్పి, మంట తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
- కలబంద చర్మానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తుందని, కాబట్టి కలబంద గుజ్జును గాయంపై ఉంచినా ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక మళ్లీ చెప్పులను వేసుకునే ముందు గాయమైన ప్రదేశాన్ని బ్యాండేజ్తో కవర్ చేయాలని, లేదంటే గాయం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
- చివరగా లెదర్, కాన్వాస్ మెటీరియల్తో తయారుచేసిన చెప్పుల్ని ఎంచుకోవడం, మరీ బిగుతుగా లేకుండా చూసుకోవడం వల్ల సౌకర్యంగా ధరించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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