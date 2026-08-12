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కొత్త చెప్పులు కరుస్తున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే సమస్య ఉండదట!

-కొత్త చెప్పులకు ఉండే స్ట్రాప్స్​ వల్ల పాదాల చర్మం రాపిడికి గురై రకరకాల సమస్యలు - ఈ క్రమంలోనే చెప్పులు ధరించే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివిరిస్తున్న నిపుణులు!

Tips to Prevent Shoe Bites
Tips to Prevent Shoe Bites (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 9:56 AM IST

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Tips to Prevent Shoe Bites: నేటి తరం యువత "స్టైల్ ముఖ్యం బిగిలు" అంటూ ట్రెండీగా ఉండే చెప్పులను ఎంచుకుంటుంటారు. అందులో హీల్స్‌, శాండిల్స్‌, జూతీస్‌ వంటి వాటికి ప్రిఫరెన్స్​ ఇస్తుంటారు. అయితే వాటి స్ట్రాప్స్‌ వల్ల పాదాల చర్మం రాపిడికి గురై అక్కడి స్కిన్​ ఎరుపెక్కడం, చిన్నపాటి గాయమవడం.. చాలామందికి అనుభవమే. అయితే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇవి ప్రయత్నిస్తే మంచిదట:

  • కొత్త చెప్పులు వేసుకునే ముందే పాదాలకు కొద్దిగా పెట్రోలియం జెల్లీ, కొబ్బరి నూనె వంటివి రాసుకుంటే, వాటి స్ట్రాప్స్‌ వల్ల చర్మం రాపిడికి గురి కాదని, తద్వారా గాయాలవకుండా జాగ్రత్తపడచ్చొని వివరిస్తున్నారు.
  • ప్రత్యేకమైన యాంటీ షూ బైట్‌ జెల్స్‌ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని, వాటిని చెప్పులు, షూస్‌ బిగుతుగా అనిపించిన చోట చర్మంపై అప్లై చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • పొడిగా ఉన్న సబ్బును షూ స్ట్రాప్స్‌, పట్టీల లోపలి వైపు రుద్దాలని, ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఒక మృదువైన పొరలాగా ఏర్పడుతుందంటున్నారు. ఫలితంగా షూ వేసుకున్న తర్వాత చర్మంపై రాపిడి జరగకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • సిలికాన్‌ జెల్‌ ప్యాడ్స్‌, హీల్‌ గ్రిప్స్‌, యాంటీ-ఫ్రిక్షన్‌ స్ట్రిప్స్‌ వంటివి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని, షూ బిగుతుగా ఉన్న చోట వీటిని అమర్చుకోవడం, ధరించడం చేస్తే చెప్పులు కరవకుండా, సౌకర్యంగా ధరించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
  • కొన్న కొత్తలో చెప్పులు బిగుతుగా ఉండడం వల్ల పాదాలపై గాయాలవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి అవి కాస్త వదులుగా అయ్యేంత వరకు.. ముందుగా మందంగా ఉన్న సాక్సులు ధరించి, ఆపై చెప్పులు వేసుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు.
  • కొన్ని చెప్పుల స్ట్రాప్స్‌, పట్టీలు బిగుతుగా, గరుకుగా ఉంటాయని, ఇలాంటప్పుడు వాటిపై కొద్దిగా లెదర్‌ కండిషనర్‌, మాయిశ్చరైజర్‌ వంటివి పూస్తే అవి త్వరగా మెత్తబడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా చర్మంపై రాపిడి జరగకుండా, గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
  • చెప్పులు ధరించే ముందు కాళ్లకు టాల్కమ్‌ పౌడర్‌ రాసుకోవడం, చెప్పుల లోపల కూడా కొద్దిగా చల్లడం వల్ల చర్మానికి రాపిడి కలగకుండా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
  • షూస్‌, శాండిల్స్‌ స్ట్రాప్స్‌ బిగుతుగా ఉండి కరుస్తాయనిపించిన చోట చర్మం పైన చిన్న బ్యాండ్‌ ఎయిడ్‌ అతికించుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

చెప్పులు కరిస్తే ఏం చేయాలి: అయితే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా.. కొన్నిసార్లు కొత్త చెప్పుల వల్ల చర్మంపై చిన్న చిన్న గాయాలవుతుంటాయని.. దీనివల్ల మంట, నొప్పి ఇబ్బంది పెడుతుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్‌ చిట్కాలతో ఉపశమనం పొందచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

  • ముందుగా గాయమైన చోట సబ్బు, చల్లటి నీటితో శుభ్రంగా కడగాలని, పొడిగా తుడిచి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె అప్లై చేస్తే ఉపశమనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • గాయమైన చోట ఐస్‌ప్యాక్‌ పెట్టినా ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఓ ఐస్‌ముక్కను కాటన్‌ క్లాత్‌లో చుట్టి, పది నిమిషాల పాటు ఆ ప్రదేశంలో అద్దుతూ ఉంటే ఫలితంగా ఆ భాగంలో నొప్పి, మంట తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
  • కలబంద చర్మానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తుందని, కాబట్టి కలబంద గుజ్జును గాయంపై ఉంచినా ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక మళ్లీ చెప్పులను వేసుకునే ముందు గాయమైన ప్రదేశాన్ని బ్యాండేజ్‌తో కవర్‌ చేయాలని, లేదంటే గాయం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
  • చివరగా లెదర్‌, కాన్వాస్‌ మెటీరియల్‌తో తయారుచేసిన చెప్పుల్ని ఎంచుకోవడం, మరీ బిగుతుగా లేకుండా చూసుకోవడం వల్ల సౌకర్యంగా ధరించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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SHOES BITES PREVENTING TIPS
TIPS TO PREVENT SHOE BITES
HOW TO AVOID SHOE BITES
కొత్త చెప్పులు కరవకూడదంటే
TIPS TO PREVENT SHOE BITES

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