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వర్షాకాలంలో "మొక్కల ఆరోగ్యం" కూడా ముఖ్యమే! - ఈ టిప్స్​ మేలు చేస్తాయట!

మీ ఇంట్లో మొక్కలు ఉన్నాయా? - వర్షాకాలంలో వాటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలంటున్న గార్డెనింగ్‌ నిపుణులు!

Tips to Prevent Plants in Rains
Tips to Prevent Plants in Rains (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 7:18 PM IST

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Tips to Prevent Plants in Rains: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వాన ఎప్పుడు పడుతుందో, ఎప్పుడు పడదో చెప్పలేని పరిస్థితి. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా ఏ ఒక్క వస్తువూ ఆరుబయట లేకుండా ముఖ్యంగా వర్షానికి తడవకుండా చూసుకుంటాం. వస్తువులను అయితే ఇంట్లో పెట్టకుంటాం, మరి మొక్కల పరిస్థితి ఏంటి? వస్తువుల మాదిరి వాటిని ఇంట్లో పెట్టుకోలేము. గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా బాల్కనీ లేదా డాబా మీద ఉంచాల్సి వస్తుంది. అలాగని ఎక్కువ వర్షంలో తడిసినా, గాలి బాగా వీచినా అవి తట్టుకోలేవు. కాబట్టి వర్షాకాలంలో మొక్కల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలంటున్నారు గార్డెనింగ్‌ నిపుణులు. ఇందుకోసం కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • సాధారణంగా కొన్ని మొక్కల కాండాలు, ఆకులు, పువ్వులు వాడిపోయి కుళ్లిపోతుంటాయి. చాలా మంది వాటిని అలానే వదిలేస్తుంటారు. అయితే, అలాంటి వాటిని గుర్తించి వెంటనే తీసేయాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే వాతావరణంలోని తేమకు అక్కడి క్రిమి కీటకాలు మొక్క మొత్తం వ్యాపించి పూర్తిగా దెబ్బతినేలా చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • వర్షాకాలం అంటే వానలతోపాటు బలమైన ఈదురు గాలులు కూడా వీస్తుంటాయి. ఈ గాలుల కారణంగా పొడవాటి మొక్కలు, చెట్లు వంగిపోయి నేలకొరగడం వల్ల మొక్కలు డ్యామేజ్‌ అయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మొక్కకు సపోర్ట్‌గా పొడవాటి చెక్క లేదంటే ఇనుప కడ్డీని ఉంచి తాడుతో కట్టేయడం చేయాలంటున్నారు.
  • వర్షాకాలంలో కుండీల్లో నాటిన మొక్కలు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే మొక్కలపై పదే పదే చినుకులు పడితే.. అవి నిలిచిపోతాయంటున్నారు. కాబట్టి అలా జరగకుండా ఉండడానికి కుండీల అడుగున రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని, అవి మూసుకుపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. ఇక గార్డెన్‌ మెయింటైన్​ చేసే వారు నీళ్లు ఎక్కడా ఆగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. మొక్కలు నాటే ప్రదేశం ఏటవాలుగా ఉండేలా.. గార్డెన్‌ చివర్లో నీళ్లు పోయేలా ఓ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం మరీ మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
  • ఆకుకూరలు, పూల మొక్కలు వర్షపు చినుకులు, గాలికి త్వరగా డ్యామేజ్‌ అవుతాయని.. ఇలాంటప్పుడు వాటిపై నుంచి రెయిన్‌ ప్రూఫ్‌ కవర్‌ ఏర్పాటు చేయడం మంచిదంటున్నారు. ఈ కవర్‌ కింద నెట్‌ షీట్‌ ఒకటి ఉంటుందని, వర్షం లేనప్పుడు కవర్‌ తొలగిస్తే నెట్‌ షీట్‌ ద్వారా వాటికి సూర్యరశ్మి అందుతుందంటున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విభిన్న డిజైన్లలో ఈ కవర్లు దొరుకుతున్నాయని చెబుతున్నారు.
  • మొక్కలకు నీళ్లొక్కటే పెడితే సరిపోదని, ఏ కాలమైనా వాటికి ఎరువులు వేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో వృథాగా పడేసే కాయగూరల వ్యర్థాలు, కాఫీ పిప్పి.. వంటి వాటితో సహజసిద్ధమైన ఎరువులు తయారుచేసి మొక్కలు వేస్తే మంచిదంటున్నారు.
  • ఆగకుండా ఓ రెండుమూడు రోజుల పాటు ఎక్కువ వర్షం పడితే కుండీల్లోని మట్టి కొద్దికొద్దిగా తొలగిపోయి వాటి వేర్లు బయటికి కనిపిస్తుంటాయి. అయితే వాటిని అలాగే వదిలేస్తే మొక్క డ్యామేజ్‌ అయ్యే అవకాశాలుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి వాటిని తిరిగి మట్టితో కప్పి, ఎరువులు వేయడం మంచి పద్ధతని సూచిస్తున్నారు.

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BEST TIPS TO PROTECT PLANTS IN RAIN
వర్షాకాలంలో మొక్కలను ఎలా కాపాడాలి
TIPS TO PREVENT PLANTS IN RAINS

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